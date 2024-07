A vakáció még tart, de a Lidl már a tanévre készül

A Lidl Magyarország elindította több héten át tartó „Velünk gyerekjáték a sulikezdés” kampányát, amelynek keretében közel kétszázféle, az oktatáshoz kapcsolódó termék érhető majd el.

A diszkontlánc az óvodásoknak, az általános és középiskolásoknak és az egyetemi hallgatóknak is kínál termékeket, közleményük szerint kiváló minőségben és kedvező áron.

A Lidl korán kezdte a tanszervásárt / Fotó: Shutterstock

A vállalat tanszerkínálata július 25-től érhető el a Lidl áruházaiban, de az érdeklődők már most megtekinthetik az akciókat az iskolakezdési katalógusban, ami elérhető online és az áruházakban is nyomtatott formában. „Évek óta kiemelt célunk, hogy a bevásárlás mellett a tanévkezdést is minél inkább megkönnyítsük a magyar családok számára. Tapasztalataink alapján a vásárlók körében

a legkeresettebbek a különféle írószerek, füzetek, tolltartók és csomagolástechnikai eszközök mellett az iskolatáskák, hátizsákok, uzsonnásdobozok, kulacsok”

– emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A tanszervásár kínálatában számos foglalkoztatófüzet és könyv, LCD írótábla, de akár még az ünneplőruházat is megtalálható, közülük számos termék kedvezményes áron vásárolható meg.

