A hőség meg sem kottyan a tyúkoknak, de a tojáskereslet visszaesett

Ráadásul az energiaszámla sem jelent vállalhatatlan többletterhet, mivel az állattartó telepek korszerűsítésénél kötelező valamilyen megújuló energiaforrásba is beruházni, és ma már sok telepen működnek ilyenek, főként napelemek. Mivel pedig az állattartó telepek energiafelvétele tipikusan akkor nagy, amikor süt a nap és meleg van, és a napelemek is ekkor termelik a legtöbb energiát, így a többletigényt is ki tudják elégíteni.

A baromfiistálló nem gyár

A jelenlegi kínálati piac jellemzője, hogy elsőként az import épül le. A Tojásszövetség már korábban is többször hangsúlyozta, hogy

átlagos kereslet esetén a magyar termelés is elég jól lefedi a belföldi fogyasztást,

most pedig az átlagosnál alacsonyabb a fogyasztók tojás iránti igénye, ráadásul az elmúlt időszakban a hazai termelés is mintha egy kicsivel magasabb szinten lenne, de ennek mértékét majd utólag látják – mondta az alelnök. Az ugyanakkor egy termelő számára sem meglepetés, hogy húsvét után csökken a kereslet, egészen augusztus végéig, szeptember elejéig, amikor visszatérnek az emberek a nyaralásból, és feltöltik a készleteiket, illetve beindulnak az üzemi konyhák és a menzák is. A túltermelést érzékelve a gazdák esetleg az eredeti rotációs tervben szereplőnél hamarabb vágnak ki idősebb állományokat, és egy kicsit hosszabban tartják üresen az istállót.

Ezzel valamennyire szabályozható a kínálati piac, de ez lassú folyamat, nem olyan, mint amikor leállítanak egy futószalagot egy gyárban – magyarázta. Nyáron a készletek forgási sebessége is lelassul, ezért ilyenkor igyekeznek minél gyorsabban értékesíteni, ami alacsonyabb árakon lehetséges.

A tojás egyébként 28 napos minőségmegőrzési idővel rendelkezik, de a kiskereskedelmi láncok ennél rövidebb 10-15 napos szavatossággal dolgoznak.

Az export nem jellemző a magyar piacra, a többlet levezetésére alternatív lehetőségként az ipari felhasználás – tojáslének vagy tojáspornak – jöhet még szóba.