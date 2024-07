Így várják a balatoni strandbüfék a vendégeket – több száz helyen razziázott a Nébih

Az idei nyári szezonális ellenőrzés-sorozatban a strandbüféket és a street foodokat is felkeresték az élelmiszer-biztonsági felügyelők. Az egész országban 346 vendéglátó egységet vizsgáltak.

Fotó: Németh András Péter / Mediaworks

Az ellenőrzések vegyes eredményekkel zárultak: a szakemberek számos egységben találtak lejárt termékeket, továbbá a higiéniai feltételek, az alapanyagok tárolása és nyomon követése, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása kapcsán is merültek fel problémák.

A hatóságok 48 esetben indítottak eljárást, a kiszabott bírságok értéke meghaladta a 3 millió forintot. Összesen 205 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból, 703 ezer forint értékben.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleménye szerint az ellenőrök a strandbüfék és a street food egységek 11,5 százalékánál tapasztaltak takarítatlanságot és a fertőtlenítő kézmosáshoz szükséges kellékek hiányát, valamint a vendéglátóhelyek 10,2 százalékában problémát jelentett a készételek tárolása is. A hűtve tárolást több esetben nem tartották be, továbbá a készételek és az alapanyagok elkülönítését sem valósították meg. Jellemző volt, hogy a kisebb egységek nem rendelkeztek zöldség-előkészítővel, miközben tisztítatlan zöldségeket is felhasználtak.