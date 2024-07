Szamárköhögés – legyengítették az oltást, a csecsemő akár belehalhat

A szamárköhögéses megbetegedések számának emelkedéséről számolt be Belgium, Horvátország, Dánia, Spanyolország, Svédország és Norvégia. A francia adatok is növekedést mutatnak, júniusban arról számoltak be, hogy 2024 eleje óta csaknem 6000 esetet jelentettek. Az európai adatok alapján különösen magas a megbetegedések száma Hollandiában és Csehországban. A cseh hatóságok az 1960-as évek óta a legtöbb esetet jelentették. Szerbiában és Horvátországban már járványos a helyzet. Az Egyesült Királyságban is megugrott a fertőzöttek száma, öt csecsemő meghalt, valamennyien három hónaposnál fiatalabbak voltak. 2019 óta ezek az első halálesetek pertussis következtében.

A szamárköhögés fő tünete a görcsös köhögés / Fotó: Shutterstock

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ korábbi közlése szerint 3-5 évente nagyobb szamárköhögés-járvány várható még azokban az országokban is, ahol magas az oltási arány. Álláspontjuk szerint a járvány jelenlegi megugrásának oka az, hogy a koronavírus-járvány alatt bevezetett korlátozó intézkedések meggyengítették a lakosság immunitását.

Mi a helyzet itthon?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészet Központ vezetője, Galgóczi Ágens járványügyi vezető azt nyilatkozta kedden este az RTL Híradónak, hogy hazánkban is járványszerűen terjed a szamárköhögés. Ezek közül 76 esetben derült ki, hogy valóban erről a betegségről van szó. A múlt héten két csecsemő belehalt a szamárköhögés szövődményeibe.

Rósa Ágnes házi gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének alelnöke a Világgazdaság kérdésére elmondta, két oka van az esetszám megugrásának.

„Az egyik az, hogy a koronavírus-járvány alatt két évig elzártan éltünk, maszkot hordtunk, nem mentünk sehova, így nem találkoztunk semmilyen kórokozóval. Más fertőző betegségek – az RSV fertőzés és a skarlát – esetén is magasabb lett az esetek száma. Ahogy levettük a maszkot, erőteljesen megjelentek ezek a betegségek” – mutatott rá a doktornő.

Megváltoztatták a szamárköhögés elleni vakcinát

Rósa Ágnes hozzátette: a másik ok, hogy változott a vakcina. A szamárköhögés ellen készült korábbi vakcinában az egész kórokozó benne volt elölt formában, de nagyobb oltási reakciók, lázgörcsök jelentkeztek. Ennek a mérséklése céljából a 2000-es évek elején megváltozott a védőoltás, az új változat úgynevezett acelluláris, azaz sejtmentes, ami azt jelenti, hogy csak néhány antigént tartalmaz, ami arra elég, hogy megakadályozza a súlyos betegség és a járvány kialakulását, de nem tünteti el a kórokozót.