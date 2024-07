Szijjártó Péter iráni kollégájával egyeztetett a soros elnökség kapcsán

Az új iráni külügyminiszter-kollégával tárgyaltunk telefonon abból az alkalomból, hogy hazánk átvette az Európai Unió (EU) soros elnökségét – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter a soros elnökségről tárgyalt / Fotó: Anadolu via AFP

Ali Bagheri Kani nemrégen vette át hivatalát, miután korábbi kollégánk, Hossein Amir-Abdollahian életét vesztette egy helikopter-balesetben – tette hozzá.

Egyetértettünk abban, hogy – mivel a diplomácia nem arról szól, hogy csak azokkal beszélünk, akikkel mindenben egyetértünk – fokozni kell a párbeszédet az EU és Irán között. Reméljük, ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy el lehessen kerülni a közel-keleti helyzet eszkalációját.

Ha ugyanis a közel-keleti válság átterjed más országokra is, akkor az a globális biztonságot is veszélyeztetni fogja, márpedig mi, akik két és fél éve egy háború árnyékában élünk, nem akarunk még egy globális biztonsági válságot – közölte a tárcavezető. Szijjártó Péter hozzátette: megállapodtak, hogy folyamatosan kapcsolatban maradnak és New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén személyes egyeztetésekre is sort kerítenek.

Július elsejétől a következő hat hónapban Magyarország irányítja az Európai Unió Tanácsának munkáját, a tagállamok közötti együttműködést építve, megállapodásokra törekedve. A Világgazdaság összeszedte, mivel készülünk, mi lesz a logónk és mik a legsarkalatosabb témák, amelyekre fókuszálnia kell hazánknak az elnökség alatt.