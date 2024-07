Jó híreket közölt Varga Mihály – majd megindokolta a rosszakat is

„A magyar gazdaság teljesítménye 2024 második negyedévében 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Noha a növekedés az éven belül változó ütemű, továbbra is bővül a magyar gazdaság. Jó hír, hogy a sikeresen letört infláció és a két számjegyű átlagbér-emelkedés eredményeképpen a reálbérek növekedési üteme is dinamikus: 10 százalék körül szinten alakul. Ennek is köszönhetően a fogyasztás a második negyedévben tovább emelkedett. Ez azt jelzi, hogy az emberekben is egyre nagyobb a bizalom a gazdasági kilátásokat illetően” – mondta Facebook-videójában Varga Mihály pénzügyminiszter.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyarok bizakodók a gazdasági kilátásokat illetően / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A tárcavezető szerint mindezt annak ellenére érte el a magyar kormány, hogy a körülmények továbbra sem kedvezők:

az orosz-–ukrán háború lezárása még mindig várat magára, és

ez az ipari termelésen túl

a magyar export felvevőpiacait, az európai gazdaságokat is visszafogja.

Varga kiemelte: kedvező körülmény, hogy az elmúlt időszakban sikeresen erősítették meg az államháztartás egyensúlyát.

Az idén ezermilliárd forinttal javítottuk a költségvetés mozgásterét, így a nehéz külső körülmények ellenére is egyre stabilabbak a növekedési kilátásaink

– közölte a miniszter.

Úgy véli, az is bizakodásra ad okot, hogy az IMF és az Európai Bizottság az élmezőnybe várja jövőre a magyar gazdaság bővülését, emellett pedig a hitelminősítők is megerősítették, hogy kedvezők a növekedési kilátásaink.