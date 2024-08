Nyár végén a Balatonon: akár húsz százalékkal is olcsóbb lehet az üdülés

Ez a hétvége volt a Balaton csúcsszezonja, aki az utazását még csak most tervezi, 15-20 százalékkal olcsóbban is nyaralhat. Azok, akik hajlandók tizenöt-harminc percet kerékpározni, sétálni is azért, hogy lejussanak a partra, akár fejenként hétezer forintért is megszállhatnak a Balaton közelében, ilyen ajánlatokra még a legforgalmasabb hétvégén is volt példa.