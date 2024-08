Miközben Szijjártó Péter hivatalos jelzésekre hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna továbbra is teljesíti az orosz olaj szállítását Szlovákiának és Magyarországnak, az ukrán fél totális hátraarcot produkált, és immáron ő is azt állítja, hogy nincs veszélyben a Barátság vezeték.

Barátság kőolajvezeték: meggondolták magukat az ukránok, mégsem zárják el Magyarország elől – érthetetlen, mi történt / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Ahogy azt a Világgazdaság is megírta, megjelent egy interjú az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij tanácsadójával. Mihajlo Podoljak ebben közölte, mintegy mellékesen, hogy a gáz mellett 2025 januárjától megszűnik az orosz olaj tranzitja Ukrajna területén a Druzsba, tehát a Barátság olajvezetéken keresztül.

Bár az orosz olaj Ukrajnán keresztül való szállítása az orosz–ukrán háború kitörése óta kérdéses, a mostani fejlemény mégis váratlan és rendkívül különös. Már csak azért is, mert a Mol semmiféle tájékoztatást nem kapott a kilátásba helyezett lépésről az ukránoktól.

Szijjártó Péter friss megszólalásában ugyanezt erősítette meg. A tárca vezetője kiemelte, hogy a sajtóból értesültek az ukrán elnöki tanácsadó nyilatkozatáról, de a hivatalos jelzések ezzel teljesen ellentétesek. Most pedig megjelent Mihajlo Podoljak új nyilatkozata, amelyben már nem az olajszállítás beszüntetéséről, hanem a fenntartásáról beszél, de minimálisan sem kommentálja a két állítás közötti ordító különbséget.

Jellemző a zűrzavarra, hogy az ukrán sajtóban is úgy jelentek meg a történtek, hogy

Podoljak tanácsadó saját magát cáfolja.

Merthogy péntek délután már arról beszélt, hogy Ukrajna kész teljesíteni az orosz olaj tranzitjával kapcsolatos kötelezettségeit mindaddig, amíg a vonatkozó szerződések le nem járnak. Mindezt az európai országokkal megkötött kétoldalú megállapodások alapján teszi – emelte ki a 444.hu.

Mindez pedig azt jelenti, hogy Ukrajna most éppen azt jelentette be, hogy

2029 végéig továbbítani fogja az orosz olajat Európába a Barátság vezetéken keresztül. A gázzal más a helyzet, 2024 végén ugyanis lejár az orosz–ukrán tranzitszerződés, amit Kijev nem akar meghosszabbítani. Ez azonban idáig is ismert volt, ebben tehát nincs semmi új.

Úgy tűnik tehát, hogy egy érthetetlen intermezzót követően az ukrán vezetés tisztázta a súlyos energiabiztonsági bizonytalanságot, amit maga gerjesztett: a Barátság kőolajvezeték nem áll le 2025 januárjától sem, és tovább szállítja majd az orosz energiaforrást.