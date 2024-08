Fellélegezhet Varga Mihály: gigantikus többletet hozott össze a költségvetés

Mivel a költségvetés hiányát időközben a kormány az Európai Bizottságnak megküldött konvergenciaprogramban a GDP 4,5 százalékára emelte, így az az eredeti tervhez képest 1500 milliárd forintos mozgástér nyílt az államháztartás számára. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetne Varga Mihály, akinek egyre fontosabb, hogy a költségvetés képes legyen teljesíteni a módosított hiánycélt. Az elmúlt években ez nem jött össze, tavaly például 3,9 százalékos tervből végül 6,7 százalék lett, ami nagyon messze van a 3 százalékos maastrichti kritériumtól. A kormányzat elköteleződését ezzel együtt mutatja, hogy áprilisban 675 milliárd forint értékű beruházás elhalasztásáról döntött, ami a növekedés helyreállítása szempontjából nem a legkedvezőbb fejlemény.

Három év alatt térhetünk vissza a 3 százalék alatti hiányhoz

Ráadásul idén a kormányt az unió is kényszeríti, hogy térjen vissza a szigorú költségvetési gazdálkodáshoz, Brüsszel húsz év után ismét elindíthatja Magyarországgal szemben a túlzottdeficit-eljárást a járvány óta tartó túlköltekezés miatt. Erre azonban vélhetően a kabinet is számíthatott, a miniszterelnök az idei gazdasági évnyitón jelentette be, hogy három év alatt faragja le a kormány a deficitet, ez alapján 2026-ra érhetjük újra 3 százalékos szintet.

Bár elemzők szerint a kormány tulajdonképpen kipipálhatja a költségvetés kérdését a júliusban bejelentett intézkedésekkel, ezzel együtt nagy kérdés, hogy szükség van-e strukturális intézkedésekre, vagy a javuló konjunktúra újra növekvő áfabevételekkel helyreáll a büdzsé 2020-ban, a Covid járvány alatt felborult egyensúlya.