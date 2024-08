Régiós fizetések: Magyarország tapad a csehekre, a románok nagyon jönnek, a lengyelek mindenkit levernek

Nagyon jönnek a románok, Szlovákia leghátul

Kár tagadni, hogy mindeközben a románok is nagyon feljöttek. Romániában a bruttó átlagkereset az első negyedévben 8157 lej, ami 77 lejes árfolyamon számolva 628 ezer forint volt. Ugyanakkor mindig érdemes elmondani, hogy a romániai bérek azért is magasabbak, mert a 2017-ben bevezetett reform óta a járulékukat kvázi egy az egyben a munkavállalókra hárítják, így a román foglalkoztatottak keresetét sokkal több adó terheli, mint bárhol máshol a régióban. Ez a nettóban ki is ütközik: az első negyedévben Romániában 383 ezer forint volt a tisztán hazavihető átlagkereset, ami 40 ezer forinttal alacsonyabb a magyar nettó átlagbérnél.

A lista végén továbbra is a szlovákok állnak. Északi szomszédunknál az év első három hónapjában 1447 euró volt a bruttó átlagkereset, ami 390-es euróárfolyamon számolva (az év elején még erősebb forintárfolyam volt a mainál) 564 ezer forintnak felel meg. Szlovákiában is a magyarnál kisebb bérdinamikát mértek: az első negyedévben 9 százalékkal nőttek ott a fizetések.

A magyar adat még pontosabb is lehet, mint a többi

Végül fontos hangsúlyozni azt is, hogy nem mérik azonos módon a béreket. Lengyelországban például a 9 főnél nagyobb vállalatokat teszik a mintába, amiből érthető módon a kisebb cégek és alacsonyabb keresetű munkavállalók kiesnek, így ez a bérdinamikát is feljebb tornázza. Magyarországon is sokáig így mérték a fizetéseket, ám évek óta már a teljes munkáltatói kört veszi számításba a KSH, emiatt a hazai átlagbérek 20-30 ezer forinttal alacsonyabbak, mint korábban.