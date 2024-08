Valami nem Amerika: se tequila, se whisky – békéscsabai pálinka tarolt a tengerentúlon

Kiemelkedő minőség, kiváló ár-érték arány és szemet gyönyörködtető csomagolás – ezek voltak a legfontosabb bírálati kritériumok az USA Spirits Ratings nemzetközi szeszes ital versenyen. A tengerentúli megmérettetésre 40 országból érkeztek nevezések, és az Év Lepárlója-díjat (Distillery of the Year) egy békéscsabai családi pálinkafőzde, az Árpád Pálinka Manufaktúra nyerte el – számolt be róla a Beol békés vármegyei hírportál.

Sikert sikerre halmos az Árpád Pálinka Manufaktúra / Fotó: Dinya Magdolna

A pálinkafőzde három termékei is aranyérmet érdemelt ki, ráadásul a legjobb csomagolású szeszesital és az év gyümölcspárlata díjat is hazahozták.

Az Árpád Pálinka tulajdonosa egy békéscsabai testvérpár, Hegedűs Mónika és Nagy Árpád. Mónika a kereskedelmi vezető, Árpád pedig a főzőmester.

Az USA Spirits Ratings egy rangos versenynek számít a szeszes italok világában. A megmérettetés célja, hogy valóban kereskedelmi és fogyasztóközpontú értékelést végezzenek, tehát olyan márkákat emeljenek ki, amik nemcsak minőségiek, hanem valódi értéket is közvetítenek a vásárlók felé. A bírálók között az iparág vezető szakértői voltak kis- és nagykereskedelmi hálózatok szakmai vezetői, fine-dining éttermek és a gasztronómia szakemberei, a világ minden tájáról. A pontozás igencsak szigorú, minden területen meg kell felelni a magas elvárásoknak.