Pótfelvételi 2024: a pontok már most megtekinthetők, a ponthatárokat csütörtökön hirdetik ki

Nemsokára véget ér a pótfelvételi eljárás: bár a ponthatárokat augusztus 29-én délután hirdetik ki, a jelentkezők addig is megtekinthetik felvételi összpontszámukat az E-felvételiben – tájékoztatott a Felvi.hu.

Jönnek a ponthatárok

Az idei pótfelvételin, mint korábban megírta lapunk, több mint 17 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba: 74 százalékuk az alapképzést, 15 százalékuk pedig a mesterképzést jelölte meg. A tavalyi évhez hasonlóan az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44 százaléka jelentkezett. A pótfelvételi során összesen 32 egyetem és főiskola egy szakára lehetett jelentkezni

az agrár,

a hitéleti,

az informatikai,

a műszaki,

az orvos- és egészségtudományi,

a pedagógusképzés,

a sporttudományi és

a természettudományi

képzési területek közül. A jelentkezőknek jó hír, hogy már csupán néhány óra és kiderül: elegendő lett-e a pontszámuk és kezdhetnek-e idén szeptemberben.

Nem biztos, hogy még a végleges pontszámot láthatják

A Felvi jelezte, hogy a felvételizők aktuálisan számított pontjai az E-felvételi „Jelentkezések és pontszámok” menüpontjában tekinthetőek meg. Az Oktatási Hivatal és a felsőoktatási intézmények munkatársai folyamatosan dolgozzák fel a feltöltött dokumentumokat, beérkezett adatokat, amely egészen a ponthatárok kihirdetésének napjáig folyik.

A pontszámítás alapját a dokumentummal igazolt és feldolgozott eredmények, valamint a közhiteles nyilvántartásokból kapott információk képezik. Ugyanígy a felsőoktatási intézményeknél is zajlik még a saját adataik rögzítése, azaz az intézményi pontok, vizsgaeredmények, mesterképzés részpontszámok összesítése, amelynek eredménye szintúgy változtathat a pontszámokon. Ez hatással van az E-felvételiben megjeleníthető pontszámokra is, vagyis azok csupán a ponthatárok kihirdetésének napján lesznek véglegesek.

Mikor és hogyan derül ki, hogy sikerült-e a pótfelvételi?

A pótfelvételi ponthatárait várhatóan augusztus 29-én, csütörtökön délután hirdetik ki, és

elsőként a Felvi.hu-n lesznek elérhetőek.

Azok, akik megadták a mobilszámukat, sms-ben is értesítést kapnak az eredményükről, de a közzététel után az E-felvételiben is megnézhető eredmény. Az egész eljárást lezáró hivatalos irat, a besorolási határozat szintén az E-felvételiből tölthető majd le, a Hivatalos iratok menüpontból, amelyről e-mailben is értesítést küldenek majd az érintetteknek.