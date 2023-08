Július vége után augusztus vége is rekordokat hozott, és nemcsak az atlétikai világbajnokságon, hanem a felsőoktatásban is: a normál után a pótfelvételiken is sokkal többeket vettek fel, mint tavaly ilyenkor, az együttes növekedés 33 százalékos.

Némi késéssel ugyan, de most is sokan örülhettek a bejutásnak.

Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

Közel ötven intézmény hirdetett második felvételi hullámot, közülük 35-ben még állami ösztöndíjas helyek is maradtak szabadon, jellemzően agrár, hitéleti, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképző és természettudományi szakokon.

Ezúttal is a gazdasági oktatások vitték a prímet a sikeres jelentkezések és a pontszámok tekintetében is.

A felvettek hallgatók körében így alakult a dobogó:

Gazdaságtudományok: 2721 fő

Pedagógusképzés: 2273 fő

Műszaki képzés: 1711 fő

A konkrét szakokat vizsgálva:

Gazdálkodás és menedzsment: 774 fő

Óvodapedagógus: 526 fő

Betegellátás 425 fő

Egy hónapja a Budapesti Corvinus Egyetem tarolt a minőség, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedig a mennyiség terén, mostanra pedig a pontszámokat nézve az ELTE lett az éllovas, míg a legtöbb jelentkezést – saját rekordszámait is megdöntve – a Debreceni Egyetem (1720 jelentkező), a Szegedi Tudományegyetem (1265) és a Miskolci Egyetem (1012) produkálta.

Hány gólya lesz összesen?

Ami a pontszámokat illeti: a legnépszerűbb képzéseken most is meg kellett feszülni, és ahogy a július végén kihirdetett normál felvételi ponthatároknál, úgy a most, az augusztus legvégén közzétett pótfelvételi ponthatárainál is a gazdasági szakokhoz kellett a legjobb teljesítmény.

Így festettek a slágerszakok legmagasabb ponthatárai a normál, illetve a pótfevételin:

nemzetközi gazdálkodás

Corvinus: 480, ELTE: 445

gazdálkodás és menedzsment

Corvinus (angol): 469, ELTE: 418

pénzügy és számvitel

Corvinus: 464, ELTE: 416

kereskedelem és marketing

Corvinus: 419, ELTE: 418

Összességében 106 691-en kezdhetik meg a tanulmányaikat a felsőoktatásban, ez 33 százalékos emelkedés a tavalyi számokhoz képest.

Ennek részint megterített, hogy ezúttal már nem volt központilag előírt feltétel az emelt szintű érettségi, noha a frekventáltabb szakokon az általa megszerezhető pontmennyiség miatt a gyakorlatban elengedhetetlen maradt. A másik tétel, hogy eltörölték a központi minimumponthatárokat, bár az intézmények saját hatáskörben meghatározhattak ilyet. Az összesített jelentkezői létszámra nagyon is hatottak a könnyítések, mivel az idén olyanok is próbát tettek, akik a közelmúltban a korlátozások miatt kiszorultak a jelentkezők köréből.

E két aprónak tűnő gesztus azt jelenti, hogy az idén először bárki, aki érettségizett, jelentkezhetett főiskolára-egyetemre. Ez az európai és nemzetközi trendekhez közelebb áll, hiszen Nyugat-Európában és a tengerentúlon már évtizedek óta nem is tömeges, hanem általános felsőoktatásról beszélünk az érettségizettek körében

– nyilatkozta Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.

A legsikeresebb felvételi?

Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára a felvételiket követő gyorsértékelésében pozitívumként kiemelte, hogy a pontszámok középértéke hat ponttal emelkedett, a diákok közel 80 százaléka állami ösztöndíjjal tanulhat majd, és örömtelien sokan jelentkeztek matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területekre, ami a kormányzat stratégiai célja is.

Az államtitkár összegzése szerint az elmúlt tíz év év legsikeresebb felsőoktatási felvételije zajlott le, hiszen „egy magyar nagyváros lélekszámának megfelelő diák szavazott bizalmat a megújult felsőoktatásnak, amelynek egyetemei a világ élvonalában vannak, egyszóval jó ma magyar egyetemistának lenni”.

Mi lesz a nemzetközi programokkal?

Kérdés még, hogy a háborítatlan ügymenetű állami üzemeltetésű intézményeknél miként alakul a 21 modellváltó hazai egyetem részvétele az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiban.

Egyelőre kérdés, hogyan alakulnak a modellváltó egyetemek diákjainak uniós lehetőségei.

Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

E kérdéskörben régóta várat magára az áttörés, hiszen bizalmatlan felek tárgyalnak egymással,

mostanság ér majd véget a nagy európai szabadságolás, azaz augusztusban semmi előrelépés sem történhetett.

Ráadásul jövő tavasszal európai parlamenti választások lesznek, utána nyáron állnak fel az új testületek, mindez pedig tovább odázhatja a megoldást, amelynek hiánya még a jövő évi hazai felsőoktatási jelentkezésekre is hatással lehet.

Mindenesetre az idei felvételi eljárás utolsó elemeként, aki esetleg most sem járt sikerrel, az a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet: a közlésétől számított 15 napon belül közigazgatási pert indíthat. Akik pedig a pótfelvételin bejutottak a felsőoktatásba, azoknak az intézmény külön felvételi határozatot küld, amelyben tájékoztat a beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről is.