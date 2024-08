Szijjártó Péter Szentpéterváron: az orosz gáz nem ideológia, hanem fizika és matematika

Ma már kevesen vitatják azt, hogy Magyarország földgázellátásának tekintetében az elmúlt években két nagyon fontos stratégiai döntés született, amelyek helyessége azóta bebizonyosodott – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron, a Gazprom központjában.

Szijjártó Péter a Gazprom központjában / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Mint mondta, az egyik ilyen döntés volt, hogy az orosz, török, bolgár és szerb partnerekkel együtt megépítették a Török Áramlat gázvezetéket. A másik pedig az volt, hogy 2021-ben 15 évre szóló, hosszú távú gázvásárlási szerződést írtak alá a Gazprommal.

Ez a megállapodás és a biztonságos déli szállítási útvonal a garanciája annak, hogy

Magyarország földgázellátása a rendkívül nehéz geopolitikai környezetben is garantált és stabil.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Gazprom teljesíti a 2021-es szerződésben vállalt kötelezettségeit, Törökország, Bulgária és Szerbia pedig megbízható tranzitországként viselkedve, folyamatosan biztosítja az Oroszországból származó gáz Magyarországra érkezését.

A tavalyi esztendőben a Török Áramlaton 5,6 milliárd köbméternyi földgáz érkezett hazánkba, idén már 4,8 milliárd köbméternél járunk – tette hozzá.

„A fűtési szezonra felkészültünk, a földgáztárolóink töltöttségi szintje 89 százalékot ért el. Ez európai összevetésben is kiemelkedő” – jegyezte meg.

A tárcavezető találkozott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezérigazgatójával. Szijjártó kiemelte, hogy orosz gáz nélkül nem lehet Magyarország energiabiztonságát garantálni.

Ez nem ideológia, hanem fizika és matematika kérdése

– írta posztjában.

Hangsúlyozta: ennek kimondásához ma kell némi bátorság Európában, de Magyarország elégedett az orosz energetikai együttműködéssel, amely az ország ellátásbiztonságának egyik záloga.

„Alig egy hónap múlva, október elsején indul az új gázév, és kezdődik a fűtési szezon is. A mi felelősségünk most is világos: magyar otthonok fűtésének biztosítása” – írta.