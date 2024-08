Tiltás és korlátozás: új szabályok az iskolákban

Jövő héttől megkezdődik a tanítás, amely több újdonságot is tartogat a korábbihoz képest a diákok és a szülők számára. Ilyen például, hogy egy új rendelet értelmében szigorítják az iskola területére bevihető eszközök körét. Egy részüket tilos lesz vagy korlátozottan lehet majd használni, emellett bizonyos élelmiszerek, italok is tiltólistára kerültek az iskolákban, a tanítási időben. Érdemes feleleveníteni, hogy melyek is ezek a tiltott tárgyak.

Nem tartozik a tiltott tárgyak közé, de korlátozott lesz a mobiltelefon használata az iskolákban / Fotó: Shutterstock

Melyek a tiltott tárgyak, élelmiszerek az iskolában?

Az augusztus első napjaiban megjelent rendeletben tiltott minősítést kaptak a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, vagyis minden olyan tárgy, aminek birtoklása a szabálysértési törvény vagy a Büntető törvénykönyv szerint büntetendő. Ezek többek között a következők:

8 centiméter szúróhosszúságú vagy vágóélű szúró- vagy vágóeszköz,

dobócsillag,

rugóskés,

felajzott íj,

szigonypuska,

parittya,

csúzli,

ólmosbot,

gázspray,

elektromos sokkoló,

mechanikus vagy elektromos zárnyitó szerkezetek.

Emellett tilos lesz majd minden olyan termék bevitele az iskolába, amelyet 18 év alatti nem is vásárolhat. Ilyen az alkohol, a dohánytermék, az energiaital vagy a kábítószer.

Mely tárgyakat lehet korlátozottan használni?

A kormányrendelet szintén előírja, mely tárgyakat lehet majd korlátozottan használni, vagyis csak akkor, ha a pedagógus arra engedélyt ad. Eszerint

„használatában korlátozott” tárgynak minősülnek majd a telekommunikációs eszközök: mobiltelefonok, tabletek, kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközök és internetelérésre alkalmas tárgyak, beleértve az e-book olvasókat és az okosórákat is.

Ezeket nem lehet majd használni az általános iskola egyik évfolyamán sem, a gimnáziumok 5-12. és a szakgimnáziumok 9-13. évfolyamán egész nap, a kollégiumokban a foglalkozások ideje alatt, az alapfokú művészeti iskola valamennyi évfolyamán a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt, és a szakiskola minden évfolyamán a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt.

A pedagógusok engedélyezhetik a használatot

Abban az esetben, ha a pedagógus arra engedélyt ad, az új szabályok szerint ezt rögzíteni kell a tanulmányi rendszerben, beleértve a birtoklás és a használat célját, az engedély érvényességének időtartamát és a birtokolható eszközt.