Áremelés két oldalról: a boltok után a malmok is drágábban adják a lisztet

A malmok szeptemberig közel egy éve nem emelték a liszt átadási árát – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Amit most a fogyasztók a boltokban tapasztalnak, az a kereskedelem árkorrekciója az ársapka és a kötelező akciók után – tette hozzá. A lisztárak kérdése most azért különösen éles, mert közben az ársapkát követő kötelező akciózás is megszűnt, és a KSH adatai szerint a liszt kilónkénti fogyasztói ára a júniusi 178 forintról 46,6 százalékos növekedéssel júliusban 261 forintra nőtt. Lakatos Zoltán szerint ez az áremelkedés kizárólag a kiskereskedők árkorrekciójának a következménye.

A kötelező akciók kivezetése utáni áremelés nagyobb mértékű, mint amit a malmok terveznek / Fotó: Kállai Márton

Ez a fogyasztóiár-emelkedés gyakorlatilag akkor jött, amikor a malmok bejelentették, hogy szeptembertől emelik átadási áraikat. Az emelés mértéke vállalati döntés, Lakatos szerint kilónként 10-15 forintot jelenthet, amit a jelenlegi 125–145 forintos átadási árakra tehetnek rá. A malmok korábban két számjegyű áremelést harangoztak be, Lakatos szerint azonban az átlagosan realizálható árnövekedés vélhetően a tíz forinthoz lesz közelebb, így a malmok nagyobb részénél százalékban csak egy számjegyű lesz a növekedés.

Az áremelés alapvető indoka a búzaárak emelkedése.

A szezon kezdetén a malmi minőségű búza ára még tonnánként 63-65 ezer forint volt ami egy ideje már 80 ezer forintos szintre ugrott. Sőt, a magyar búzapiac elvált az európaitól, és már magasabbak az árak, mint a párizsi tőzsdén, a Matifon . Lakatos szerint a költségnövekedést csak a liszten keresztül tudják érvényesíteni, a korpa árát ilyen mértékben nem tudják növelni. A búzaáron felül persze a malmokat is már év eleje óta nyomja a minimálbér és az egyéb bérek emelése, a nyári hónapokban a nagyobb felhasználás miatt pedig az áramdíj is emelkedik. A 10-15 forintos áremelés mindezek alapján ahhoz szükséges, hogy az iparág rentabilitása megmaradjon, és ki tudja használni az uniós pályázatok adta lehetőségeket.