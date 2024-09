Az árvíz viszi a szennyet is, a lerakódott iszap fertőzésveszélyes – az ivóvíz is veszélyben van?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Világgazdaság kérdésére úgy tájékoztatott, hogy árvíz esetén az elsődleges kockázat a közvetlen fizikai sérülés, áramütés, illetve a fulladásveszély. Kiemelték: fokozottan ügyelni kell a testi épségre, a sérülések elkerülésére.

Az árvíz számos közegészségügyi problémát okozhat / Fotó: Kocsis Zoltán / Mediaworks

Az áradó víz erősen szennyezett lehet

Ugyanakkor az árvíz az elöntött területekről szennyvizet, hulladékot moshat ki, ami miatt megnövekszik a fertőzés kockázata is, emellett veszélyt jelenthet a vegyszerek, vegyi anyagok kiömlése és bekerülése a vízbe – közölték. Ennek elkerülése érdekében az árvízzel való érintkezés mindenképpen kerülendő. Sokszor látható, hogy az érdeklődő „katasztrófaturisták” belegázolnak a vízbe, vagy csónakáznak az elöntött területeken. Ez sem balesetvédelmi, sem járványügyi szempontból nem biztonságos.

Az ívóvízhálózat is sérülhet

Az NNGYK arra is felhívta a figyelmet, hogy a veszélyt növelheti az ivóvízhálózat sérülése is. A közműves ivóvízbázisokat, vízműtelepeket az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóságok folyamatos ivóvízvizsgálatokkal nyomon követik. Amíg a népegészségügyi hatóság nem ad ki korlátozó rendelkezést, a vezetékes ivóvíz biztonságosan használható. Az árvíz a temetőket is elöntheti, ezért a koporsós temetés átmeneti felfüggesztésére is sor kerülhet. Az árvízzel összefüggő fertőzések többsége az árvíz levonulása után, a takarítás során következik be.

Ami nagyon fontos: az ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni, a magánkutak használata tilos, azokat az árvíz levonulását követően használat előtt fertőtleníteni kell.

Árvíz után fertőtleníteni kell

A lerakódott iszap fertőzésveszélyes, ezért az ingatlanok takarítása során fokozott figyelemmel kell eljárni, és a zárófertőtlenítés során csak engedélyezett szerek használhatók. A kertek fertőtlenítése nem szükséges, a burkolt felületeken is elegendő a lemosás, néhány speciális helyzettől – például óvodaudvar – eltekintve.

Az árvízzel érintett strandokon az árvíz levonulta után is csak akkor szabad fürödni, ha a strand területét kitakarították és a vízvizsgálatok igazolják a biztonságos fürdőzésre alkalmas állapotot. Árvíz idején megjelenhetnek és elszaporodhatnak a rágcsálók a házakban, elszaporodhatnak az ízeltlábúak, különösen a szúnyogok. Az ellenük való védekezés is elengedhetetlen – részletezte a teendőket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyászati Központ.