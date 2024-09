Gazdasági semlegesség - ezért lehet megoldás Magyarország számára

A gazdasági semlegesség nehéz feladat, de kísérletet teszünk arra, hogy bevezessük – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott szerdai előadásában. A gazdasági semlegesség lényege Orbán szerint, hogy ha kettéválasztják a világgazdaságot, akkor is lesznek olyan pontok, ahol a két világgazdaság összeér. Ilyen volt Bécs is korábban, és ahogyan az előadásból kiderül, ezt a szerepet szánja Magyarországnak is. A kormányfő szerint az ideológiai kérdéseket nem lehet gazdasági kérdésekkel összekeverni, arra kell törekednünk, hogy a gazdasági érdekeink kizárólag gazdaságiak legyenek. Mindezért szerinte minden égtáj felé tájékozódnunk kell.

A sikerhez mindenkivel együtt kell tudni működni. Ez a gazdasági semlegesség. / Fotó: Koszticsák Szilárd

Elemzők szerint a gazdasági semlegességnek számos előnye van. Azért is fontos célkitűzés, mert új erőközpontok rajzolódnak ki, a korábban egycentrumú, a Nyugat dominanciájára épülő világgazdaságot a többpólusú, blokkosodott világgazdaság válthatja fel, melyben az alkalmazkodás kulcsfontosságú tényező lesz – írta az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány legújabb elemzésében.

A gazdasági semlegesség ellentéte a közgazdaságtanban a gazdasági függőség, amelyben a kevésbé fejlett vagy periferikus nemzetek gazdasági növekedés, technológia, beruházás és kereskedelem tekintetében nagymértékben a fejlettebb centrumországoktól függenek – magyarázta az intézet.

Számos esetben épp a liberalizált kereskedelem ágyazott meg az egyoldalú függőségeknek.

Magyarországon az elképzelések szerint a már túlságosan megszilárdult és sérülékeny struktúrák helyett ki kellene alakítani a finanszírozásban, a beruházásban, a felvevőpiacokban, a technológia és az energia területén megjelenő semlegességet. Egy olyan kis nyitott gazdaságnak, mint Magyarország, fontos alkalmazkodnia és igazodnia a külső körülmények megváltozásához. Ezért racionális felvetés az, hogy ha egy ország minden irányban függ valamennyire, akkor igazából senkitől sem függ egyoldalúan. A gazdasági, a pénzügyi, a technológiai, az energetikai és a beruházási diverzifikáció pedig egészségesebb gazdaságszerkezetet eredményezhet.