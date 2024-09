Így néz ki a gazdasági semlegesség fiskális szemmel – tekintetünket keletre kell vetnünk

Magyarország a finanszírozási források diverzifikálását tűzte ki célul, hogy ne csak nyugati befektetőket, hanem Kínát és az Öböl-menti országokat is bevonja – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerdán. A kormányfő szerint gazdaságilag semlegesnek kell lennie Magyarországnak – erről beszélt már korábban Kötcsén is, most részletesebben is kifejtette az elképzeléseit.

Magyarország idén egymilliárd euró összegű hitelt vett fel kínai fejlesztési bankoktól / Fotó: AFP

Kötcsén a kormányfő rámutaott, hogy Magyarország egyszerre tud jóban lenni az amerikaiakkal, a kínaiakkal, a japánokkal, az arabokkal meg az Európai Unióval. Hitelezés szempontjából a Kínától kapott hitel mellé említett egy japán és egy katari hitelt is, de erről részleteket nem árult el.

Most kifejtette: a semlegesség lényege, hogy ha kettéválasztják a világgazdaságot, akkor is lesznek olyan pontok, ahol a két világgazdaság összeér, ilyen most Magyarország is.

A miniszterelnök szerint az országnak finanszírozás, beruházás, kereskedelem és energia szempontjából is semlegesnek kell maradnia.

Orbán Viktor kijelentette, hogy

az ország finanszírozása nem függhet csak egy irányból, és nem kerülhet adósrabszolgaságba.

Nincs konkrét korlát a közgazdaságtanban – mondta –, de megfigyelése szerint aki 90 százalékos GDP-arányos adósságrátát elér, az már nem tud visszafordulni az eladósodottságból. Hozzátette, hogy ezért Magyarországnak törekednie kell arra, hogy ne is jusson el eddig a kritikus mértékig, hiszen a koronavírus-járvány után sikerült a 70 százalék körüli szintre szorítani az adósságot. Hozzátette, hogy Magyarország képes arra, hogy ne csússzon vissza a 90 százalék körüli adósság helyzetig. Az államadósságnak csökkennie kell, ehhez pedig fegyelmezett költségvetési politika kell.

Jól fogynak az állampapírok, de jól jön a kínai hitel is

Varga Mihály pénzügyminiszter a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin) budapesti tanácskozásán azt mondta, hogy Magyarországnak pozitívak a tapasztalatai abban, hogy a lakosságot hogyan lehet bevonni az adósságkezelésbe. A családok részvétele az adósságfinanszírozásban a 2010-es kormányváltáskor csupán 3 százalékon állt, jelenleg 21 százaléknál tart.