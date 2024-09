Kiderült, hogy miért lyukadt ki a költségvetés augusztusban

Az alacsony fogyasztás és a szezonális okok miatt lyukadhatott ki augusztusban a költségvetés, ez derült ki az államháztartás augusztus végi részletes jelentéséből. Mint ismert, a nyár utolsó hónapjában minden idők egyik legnagyobb hiányáról közölt adatokat a Pénzügyminisztérium, miután egyetlen hónap leforgása alatt 414,3 milliárd forinttal nőtt a deficit. Ezzel az első nyolc hónap végére az államháztartás már 2857,7 milliárd forintos halmozott hiánynál és 71 százalékos teljesítésnél jár.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az augusztusi óriási deficit azért is volt meglepő, mert előzetesen semmi jele nem volt annak, hogy gondban lenne a költségvetés. Júliusban óriási, 213 milliárd forintos többlettel zárt a büdzsé, sőt, május óta kifejezetten kedvező hiányadatok láttak napvilágot. Azért is lehetett bízni a kedvező folytatásban, mert ugyan az áfabevételeknél az eredeti előirányzathoz képest jókora az elmaradás, de tavalyhoz viszonyítva így is 7 százalékkal nőttek az áfabefizetések.

A Pénzügyminisztérium két héttel ezelőtti szűkszavú közleményében ugyanakkor már annyit közölt, hogy az augusztus havi adatokat árnyalja, hogy az adóbevételek – ezen belül is különösen az áfabevételek – szezonalitása miatt ekkor kevesebb bevétel érkezik a költségvetésbe.

Ezt támasztja alá, hogy annak ellenére, hogy augusztusban mindössze 436 milliárd forint áfabefizetés érkezett a büdzsébe, ami több mint 300 milliárddal kevesebb, mint júliusban, ugyanakkor a tavalyi évhez képest már 400 milliárd pluszban van az adónemből. Tehát ha nem is úgy alakul a fogyasztás, ahogyan a kormány eltervezte, de reálértéken 4-5 százalék közötti növekedés látható.

Az első nyolc hónap során 4754,8 milliárd forint áfabefizetésnél jár az államkassza, ami 55,5 százalékos teljesítésnél felel meg, azaz valóságos csoda lenne, ha az egész évre tervezett 8574 milliárdos áfabevételi irányzat teljesülne.

A részletes jelentés alapján így alakultak a bevételek az első nyolc hónapban:

a pénzügyi szervezetek befizetései 174,9 milliárd forint,

energiaágazat befizetései 203,2 milliárd forint,

kiskereskedelmi adó 113, 3 milliárd forint,

jövedéki adók 1073,4 milliárd forint,

személyi jövedelemadó 2977,5 milliárd forint (347,8 milliárddal több, mint egy éve),

az uniós programok bevételei 560,6 milliárd forint (272,7 milliárddal kevesebb, mint tavaly ilyenkor).

Ez utóbbi még mindig óriási elmaradásban van éves szinten, összesen 2393 milliárd tervezett a kormány, ennek 23,4 százaléka realizálódott augusztus végéig.