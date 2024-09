Tovább szigorodhat a vendégmunkások foglalkoztatása

Tovább szigorodhatnak a vendégmunkások foglalkoztatásának szabályai Magyarországon, ugyanis hamarosan megkezdődik annak a rendelettervezetnek a társadalmi egyeztetése, amely – a magyar munkahelyek és a hazai munkaerőpiac védelme mellett – tovább segítheti az álláskeresők által igénybe vehető képzések megszervezését – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtöki közleményéből. A tárca szerint a rendelet hozzájárulhat a hazai munkaerő-tartalék mozgósításához és az aktivitás további növeléséhez.

Jöhetnek vendégmunkások, de csak akkor, ha magyar munkavállalót nem talál a cég / Fotó: Ujvári Sándor / Mediaworks

Így változhatnak a vendégmunkásokra vonatkozó szabályok

A kormányzati portálon hamarosan megjelenő tervezet szerint egységessé válhatnak a munkavállalási engedélyek esetében alkalmazott szankciók. Ez azt jelenti, hogy az engedély iránti kérelmet minden olyan esetben el kell utasítani, ahol a munkáltatóra a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül munkaügyi vagy munkavédelmi bírságot szabtak ki. De

az engedély kiadását akkor is el lehetne utasítani, ha a munkáltató alaptalan feltételekkel elzárkózik a magyar munkavállaló foglalkoztatásától,

vagy rosszhiszemű magatartást tanúsít a közvetítési eljárások során. További változás, hogy a magán-munkaközvetítők számára ezentúl tilos lesz az Európai Unión kívülről érkező, harmadik országbeli állampolgárok közvetítése.

Átalakítják a munkaerőpiaci képzéseket is

Az NGM arra is felhívja a figyelmet, hogy a hazai munkaerő-tartalék aktivizálásához és a vállalkozások munkaerőigényének minél erőteljesebb kielégítéséhez nélkülözhetetlenek a tényleges munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzések. Ezért a tervezet a képzéskínálatot sokkal erőteljesebben a gazdaság és a munkaerőpiac igényeihez igazíthatja.

A képzések megszervezését könnyítheti és az álláskeresők számára elérhető képzéskínálatot bővítheti az ösztönzőrendszer. Mindemellett egyszerűsödhet a megfelelő képzések kiválasztása,

az eddigiekhez képest több támogatási lehetőség is bevezetésre kerül az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak képzésben való részvételének ösztönzése érdekében.

A közlemény felidézi, hogy Magyarországon továbbra is csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és a feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A jogszabályok értelmében tehát külföldi munkaerő alkalmazására továbbra is kizárólag csak akkor kerülhet sor, ha magyar munkaerővel már nem tölthetők be az üres álláshelyek.