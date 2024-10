Árgus szemmel figyeli az MNB, hogy mi történik Amerikában: ezen múlhat a forint sorsa

Pénzpiaci zavarokat is okozhat az amerikai elnökválasztás

Molnár Dániel azonban későbbre, decemberre datálja, hogy jegybank meglépi az idei utolsó kamatvágását, amit azzal indokolt, hogy Fed döntések alapjaiban befolyásolják a pénzpiaci hangulatot, így pedig a monetáris politika mozgásterét is a feltörekvő piacokon. "A Fed esetében két, 25 bázispontos vágást várunk még az idén, ezt jelezte a jegybank is szeptemberben, illetve most már a piaci szereplők is ezt árazzák, ez pedig praktikusan két kamatcsökkentést tenne lehetővé az MNB részéről is."

Arra számítunk, hogy a november eleji amerikai elnökválasztást követően bekövetkező nagyobb piacmozgások – ez bármelyik jelölt győzelme esetén várható – ismét óvatosságra intik majd a Monetáris Tanácsot a novemberi ülésen

– mondta Makronóm Intézet szenior közgazdásza.

Beragadhat a 400-as szint fölött a forint árfolyama

Hogy miért gyengült a forint és lépte át a 400-as árfolyamszintet az elmúlt időszakban, Molnár szerint két tényező játszott leginkább szerepet:

Egyrészről a közel-keleti konfliktus eszkalálódott a hónap elején, ennek hatása megjelent a kőolaj világpiaci árában, de csökkentette a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatvállalási hajlandóságot is, ami a régiós devizák gyengülését okozta. Ezen felül a Fed kamatvágásokkal kapcsolatos piaci várakozások is felfelé tolódtak, egyébként a jegybank által jelzettre, amely a dollár erősítésén keresztül hatott negatívan többek között a forintra.

Mindezen tényezők együttesen járultak hozzá a 400 fölé gyengülő árfolyamhoz, és habár a múlt héten a forint megpróbált visszaerősödni ezen szint alá, a vártnál alacsonyabb hazai és magasabb amerikai infláció ismét visszagyengítette.

Emiatt pedig, ha nem változik a nemzetközi pénzpiaci helyzet gyökeresen, nem javul a hangulat vagy fordulnak a kamatvárakozások, akkor várhatóan hosszabb távon is 400 felett ragadhat a jegyzés

– figyelmeztetett a Makronóm Intézet szenior közgazdásza.