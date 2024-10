Jelentős sebességkorlátozásokat vezettek be Budapesten

A közelmúltban Budapesten traffipaxok tucatjait helyezték el, és most a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) sebességkorlátozásokat is bejelentett. Ez a művelet azonban nem ért véget, újabb korlátozások lesznek a fővárosban. A Totalcar értesülései szerint az Attila út után az Andrássy úton, a Bécsi úton és a Váci úton is csökkentik a megengedett legnagyobb sebességet, az Oktogontól a Deák tér felé maximum 40-nel lehet menni.

Jönnek a sebességkorlátozások Budapesten, az Andrássy úton is vége a száguldásnak / Fotó: Shutterstock

A BKK a korlátozások kapcsán azt írta, hogy az új helyszínek meghatározásakor figyelembe vették, hogy az elmúlt években ott történt balesetek megelőzhetők lettek volna, ha alacsonyabb sebességgel közlekedik a jármű. Ennek értelmében:

az Andrássy út Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán a korábbi 50-ről 40 kilométer per órára,

a Bécsi út Vörösvári út és Reménység utca közötti szakaszán 60-ról 50 kilométer per órára,

a Váci út Róbert Károly körút és Dózsa György út közötti szakaszán 70-ről 50 kilométer per órára csökkent a megengedett legnagyobb sebesség.

További hasonló intézkedéseket tervez a BKK, ezért a helyszínekkel kapcsolatban egyeztetést kezdeményez az érintett kerületekkel.