Durván sarcolná a zöld rendszámosokat a főpolgármester

Jelentős szigorítás várható Budapesten a zöld rendszámos járművek ingyenes parkolását illetően, sokaktól hamarosan megvonhatják a kedvezményt, ha átmegy Karácsony Gergely tervezett javaslata – írta a 24.hu.

A zöld rendszámos autók parkolása szigorúbb szabályok szerint történik majd, ha átmegy Karácsony Gergely javaslata / Fotó: Laufer László / Mediaworks

A portál megkeresésére a Főpolgármesteri Hivatal azt közölte, hogy a zöld rendszámos autók esetében a főpolgármester hamarosan olyan javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé, melynek értelmében „zöld rendszámos” ingyenes parkolásra csak a budapesti üzembentartók teljesen elektromos járművei legyenek jogosultak.

A lépés nem teljesen váratlan, mivel Karácsony Gergely már februárban írt erről a tervéről a Facebook-oldalán.

„Ma Budapesten minden zöld rendszámos autó ingyen parkolhat. Akkor is, ha nem is teljesen elektromos. Akkor is, ha egy normál autónál sokszorosan nagyobb a mérete. Akkor is, ha a tulajdonosa nem is budapesti. A parkolódíjak azért vannak, hogy általuk szabályozzuk a város forgalmát. Természetesen van logika abban, hogy a városra kevésbé ártalmas, zéró kibocsátású autók ingyen parkolhassanak. Na de abban, hogy a naponta ingázó, kamu zöld rendszámos autók még ingyen is foglalják a parkolóhelyeket, abban mi a logika?” – írta akkor az azóta újraválasztott főpolgármester.

A 24.hu feltételezi, hogy Karácsony a kamu zöld autók alatt a hibrideket érhette, bár hozzátették, hogy a városvezető válaszában nem tért ki erre.

Nemcsak a parkolás miatt szabályozták a zöld rendszámot

A szóban forgó probléma nem új keletű, és nem csak a budapesti főpolgármester szemét szúrta. Az Építési és Közlekedési Minisztérium augusztusban jelentette be, hogy zöld rendszámok kiadásának szabályozása indokolt, és meg is tették a szükséges lépéseket. A tárca akkor közleményében tudatta, hogy szeptember elsejétől zöld rendszámot kizárólag a tisztán elektromos és nulla emissziós gépjárművek kaphatnak, az 5P (külső töltésű) és az 5N (növelt hatótávolságú) környezetvédelmi osztályba sorolt járművek már nem, és az azokra korábban kiosztott zöld rendszámot 2026. november 30-ig le kell cserélni.