Épül Magyarország legfontosabb gyára

Kínából már korábban megérkeztek a csarnokhoz szükséges acélszerkezeti elemek, melyeket hajóval, majd vonattal szállítottak Szegedre, mostanra ezeket is elkezdték beépíteni – írja a Szegederre hivatkozva a Telex. Már látható, hogy

a kisebb épületek teljesen acélból készülnek, a nagyobbaknál viszont a már korábban megépített vasbeton cölöpalapokra kezdték a helyszínen kiönteni a vasbeton tartópilléreket, melyek aztán a szintén acélból készült, Kínában előregyártott vázat tartani fogják.

Tetszetős modellek készülnek majd / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vasbeton pilléreket nem az általában szokásos előregyártott módon készítik, a helyszínen csupán beépítve azokat, hanem úgynevezett monolit módon, a leendő gyár helyén öntik ki a teljes szerkezetet. Ehhez viszont jól szakképzett dolgozók kellenek, akik képesek a kinti körülmények között is magas minőségű és pontosságú szerkezetet építeni.

A BYD egy elég nagy mobil betonkeverő telepet is felhúzott a gyár területén. Bár betonkeverők nem árasztják el a környéket, a betonhoz szükséges alapanyagokat közúton szállítják a helyszínre. Emellett egy több száz fős mobil munkásszálló is felépült a helyszínen.

Valószínűleg a munkagépeket többnyire magyar vállalkozók biztosítják,

a betonozásnál segédkező egyik darun a Berkó & Berkó felirat olvasható. A fővárosi cég rutinos: korábban a Mercedes kecskeméti gyárán is dolgozott.

A gyárhoz vezető infrastruktúra is kezd kiépülni: az M43-as autópálya pihenőjétől például egy utat vezetnek a területre, hogy ne a szegedi helyi utakat terheljék, hanem az autópályát, amely egyébként is szorosan a terület mellett halad el. Ezenkívül tervezik a BYD-gyárat is kiszolgáló új szegedi elkerülő utat is, amely az 502-es út folytatása lesz.