Németh Szilárd: gázárban és ellátottságban is Európa legjobbjai vagyunk

Ahogyan abban is, hogy a magyar családok kapják Európa legolcsóbb háztartási villamos energiáját és földgázát – állította. Adatai szerint a gáz Prágában négyszer, Varsóban háromszor, Pozsonyban és Bukarestben pedig két és félszer drágább, mint nálunk, míg Stockholmban a hazai ár 13-szorosát kell fizetni. Az áramért pedig a csehek a magyarországi ár négyszeresét, a lengyelek közel két és félszeresét, a szlovákok kétszeresét, a románok pedig másfélszeresét fizetik. Németország a legdrágább a magyarországi ár négy és félszeresével.

Németh Szilárd azt is hangsúlyozta, hogy a háborús időkben is sikerült megőrizni az ország földgázellátását, és át is irányították a forgalmat, mert már a Török Áramlaton keresztül folyik a szállítás. A földgáz árát és rendelkezésre állását figyelembe véve elmondható, hogy mi, magyarok vágunk neki a télnek a legbiztonságosabb helyzetben. A rezsibiztos kiemelte: mindez annak ellenére van így, hogy Brüsszel egyre erőteljesebben támadja a rezsicsökkentést, ebben pedig a hazai baloldalban is partnerére talált. Amíg azonban a Fidesz–KDNP lesz kormányon, addig a rezsicsökkentés politikája a rezsicsökkentés politikája is marad – szögezte le.

