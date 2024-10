Hipa-átalakítás: lehet, hogy a gazdag városoknak nem tetszik, de háromezer település a nyertese lesz

Ennél mérsékeltebb véleményt fogalmazott meg Cser-Palkovics András, aki az elsők között reagált Navracsics Tibor javaslatára. A székesfehérvári polgármester szerint a rendszer átalakítása fontos lépés a városokat körülvevő agglomeráció fejlesztése érekében.

„Még ugyan várjuk a javaslat pontos részleteit, de azt már most kimondhatom: sosem könnyű forrásokról lemondani, ugyanakkor meggyőződésem, hogy ez a fajta regionális, agglomerációs gondolkodás a helyes irány!” – írta a Facebook-oldalára a városvezető, továbbá amellett érvelt, hogy közép- és hosszú távon Székesfehérvár és minden nagyváros érdeke, hogy a közvetlen környéke is együtt tudjon fejlődni vele, hiszen ezzel csökken a nagyvárosok terhelése is.

De miért nyúl hozzá a kormány?

A rendszer átalakítása nem véletlenül merült fel 2010 óta több ízben, ám a mindannyiszor elakadt a nagyobb települések ellenállásán, nem véletlenül. Tavaly a 3178 önkormányzatnál 2022-ről 2023-ra országosan 259,1 milliárd forinttal nőttek a helyiadó-bevételek, amelyek összértékben elérték az 1350 milliárd forintot, amiből csak az iparűzésiadó-bevétel 1149 milliárd forintot tett ki,

tehát az önkormányzati szektor adóbevételeinek 85 százaléka a hipából származott.

A legtöbb befizetést egyébként Győr és Debrecen könyvelte el 2023-ban: az előbbi 29,8 milliárdot, az utóbbi 28,7 milliárdot realizált. A cívis város idén 20 százalékos növekedéssel és 34,5 milliárdos hipa-bevétellel tervezte meg a költségvetését. Magyarul, ha ez a növekedés megismétlődik, amire jó esélye van, hiszen a BMW- és a CATL-gyár lassan bekapcsolódik a termelésbe, akkor 2025-ben is alsó hangon 6 milliárdról kellene lemondania.

Az iparűzési adó beszedése rendkívül aránytalan, az adóból származó bevétel 90 százaléka az önkormányzatok 8,5 százalékától származik

– állapította meg egy 2021-es tanulmányában az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A jelentés a 2019-es évről szól, abban az évben az ÁSZ szerint az önkormányzatok több mint felénél tízmillió forintnál kevesebb bevétel keletkezett az iparűzési adóból. A teljes hipa-bevétel közel kétharmada, 61,6 százaléka csupán 47 önkormányzattól:

a fővárostól,

a 23 kerülettől

és a 23 megyei jogú várostól származott.

Magyarul 3131 önkormányzat osztozott a hipa közel 40 százalékán.