Gazdasági semlegeség: Magyarország bárkivel kész kereskedni

Magyarország akkor lesz sikeres, ha gazdaságilag semleges, és ha a világ minden tájával együttműködik a gazdaság, a kereskedelem terén – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra szerdán feltöltött videóban.

Magyarország csak úgy győzhet, ha gazdaságilag semleges tud maradni / Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Menczer Tamás azt mondta, hogy

amikor gazdasági semlegességről beszélnek, akkor végső soron munkahelyekről, bérekről, nyugdíjról beszélnek, valamint alacsony adókról, családtámogatásról, és mindenről, ami az embereket érinti.

Hozzátette, hogy Magyarország megnyert egy évtizedet 2010 és 2020 között, majd jöttek a válságok, amelyek rengeteg mindent átalakítottak a világban és károkat is okoztak. Bár Magyarország sok mindent ki tudott védeni, de a válságok átalakulást, károkat okoztak, és ahhoz, hogy újra nyerni tudjon az ország, szükség van a gazdasági semlegességre.

Úgy fogalmazott, hogy ez praktikusan azt jelenti, hogy

befektetés, energia, piac, kereskedelem minden irányba működjön.

”Meg lehet csinálni„ – mondta a kommunikációs igazgató.

Így nézne ki Magyarországon a gazdasági semlegesség fiskális szemmel – tekintetünket keletre kell vetnünk

Magyarország a finanszírozási források diverzifikálását tűzte ki célul, hogy ne csak nyugati befektetőket, hanem Kínát és az Öböl-menti országokat is bevonja – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerdán. A kormányfő szerint gazdaságilag semlegesnek kell lennie Magyarországnak – erről beszélt már korábban Kötcsén is, most részletesebben is kifejtette az elképzeléseit.

Kötcsén a kormányfő rámutaott, hogy Magyarország egyszerre tud jóban lenni az amerikaiakkal, a kínaiakkal, a japánokkal, az arabokkal meg az Európai Unióval. Hitelezés szempontjából a Kínától kapott hitel mellé említett egy japán és egy katari hitelt is, de erről részleteket nem árult el.

Most kifejtette: a semlegesség lényege, hogy ha kettéválasztják a világgazdaságot, akkor is lesznek olyan pontok, ahol a két világgazdaság összeér, ilyen most Magyarország is.

A miniszterelnök szerint az országnak finanszírozás, beruházás, kereskedelem és energia szempontjából is semlegesnek kell maradnia.

Orbán Viktor kijelentette, hogy

az ország finanszírozása nem függhet csak egy irányból, és nem kerülhet adósrabszolgaságba.

Nincs konkrét korlát a közgazdaságtanban – mondta –, de megfigyelése szerint aki 90 százalékos GDP-arányos adósságrátát elér, az már nem tud visszafordulni az eladósodottságból. Hozzátette, hogy ezért Magyarországnak törekednie kell arra, hogy ne is jusson el eddig a kritikus mértékig, hiszen a koronavírus-járvány után sikerült a 70 százalék körüli szintre szorítani az adósságot. Hozzátette, hogy Magyarország képes arra, hogy ne csússzon vissza a 90 százalék körüli adósság helyzetig. Az államadósságnak csökkennie kell, ehhez pedig fegyelmezett költségvetési politika kell.