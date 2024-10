Ötös lottó nyertese: jobb, ha felkészül rá – nem kapja meg csak úgy a pénzét

Online játék esetén a játékosnak rendelkeznie kell magyarországi tartózkodási hellyel, SMS-es játék esetén pedig a játékhoz használt aktív (üzembe helyezett) SIM-kártyával. Mindenképpen könnyebbség, hogy a nyereményeket minden esetben az előírt befizetési kötelezettség összegének levonásával fizetik ki, ezért aztán a játékost további adófizetési kötelezettség nem terheli.

Ehhez kapcsolódóan említést érdemel, hogy 2024-től kedvező adóváltozások léptek életbe a szerencsejátékok terén. Mindez azt jelenti, hogy az eddig megszokott nyeremények jócskán megemelkedtek. Egészen pontosan arról van szó, hogy a szerencsejátékokon elért nyeremények mentesülnek az adó alól, de ez nem minden játékra vonatkozik. Az ötös lottóra viszont éppen igen.

Nagyon lényeges tudni, hogy a nyeremény nagyságától és a játékba küldés módjától függően a nyereményekhez különbözőképpen lehet hozzájutni. Az értékesítőhelyen, terminálon keresztül (lottózóban, postán, trafikban, kisboltban, benzinkúton stb.) megjátszott játékokkal elért

200 ezer forint alatti nyereményt a játékos a nyertes átvételi igazolás bemutatásával készpénzben azonnal felveheti bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen.

A 600 ezer forint alatti nyereményt a játékos szintén felveheti készpénzben a nyertes átvételi igazolás bemutatásával, azonban már csak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyén és a kijelölt értékesítőhelyeken.

600 ezer forinttól, játékmódtól függetlenül a nyereményigénylés benyújtása kizárólag a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyein kezdeményezhető, a nyereményt pedig minden esetben átutalással fizetik ki.

Hogyan kell igényelni a lottónyereményt?

Ezek után érdemes tisztázni azt is, hogyan is néz ki a nyereményigénylés. Ennek benyújtásához szükséges a személyazonosságot igazoló okmány, állandó lakcímet igazoló okmány, illetve kétmillió forint feletti nyeremény esetén az adóazonosító jel is. A nyereményigényléskor a nyereményjogosultságot is igazolni kell, amit a játékba küldés módja szerint eltérően lehet megtenni.

Értékesítőhelyen, terminálon keresztül feladott játék: a nyereményigénylés benyújtásakor a nyertes átvételi igazolást is át kell adni. Az átvételi igazolás adatait is tartalmazó nyereményigénylési lap másodpéldányát a játékos megkapja, ez igazolja a nyertes szelvény átadását. Online regisztrációs fiókból és a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-ben a belső egyenleg terhére indított játék: a rendszer a játékost tájékoztatja arról, hogy 599 999 forint feletti nyereményt ért el. A játékosnak meg kell adnia egy hat számjegyből álló nyereménykódot, amelyet a későbbiekben nem módosíthat. A lottózóban a nyereményigénylés benyújtásakor a személyes adatokon túl meg kell adni az online regisztrációban megadott bankszámlaszámot és a korábban választott, hat számjegyből álló nagynyeremény-kódot, illetve SMS-es játék esetén a játékhoz használt mobiltelefon számát is. Az 1756-os számra SMS-ben és az okoslottó-alkalmazásban mobilegyenleg terhére indított játék: az 599 999 forint feletti nyereménynél a játékos SMS-ben értesül. A válasz SMS-ben meg kell adnia egy általa választott hat számjegyből álló nyereménykódot. Nyereményigénylés benyújtásához szükséges a játékhoz használt telefonszám ellenőrzése, amelyet viszont nem az értékesítők végeznek. A Szerencsejáték Zrt. keresi meg a nyertest annak érdekében, hogy rögzítsék, hol és mikor tudja benyújtani a nyereményigénylését. A nyereményigénylés benyújtásakor meg kell adni a korábban választott, hat számjegyből álló nyereménykódot és a nyertes játék beküldéséhez használt mobiltelefonszámot is a hozzátartozó SIM-kártya felmutatásával egy időben.

Hogyan veheti fel a rekordnyereményt az ötös lottó nyertese?

Arra, ami szombat este történt, vagyis az egészen pontosan 6 613 905 020 forintos nyeremény kifizetésére

további speciális szabályozás vonatkozik.

A Szerencsejáték Zrt. ugyanis rögzíti, hogy a 300 millió forint feletti (ezek kiemelten nagy összegű nyereménynek minősülnek) nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg, ahogy fentebb említettük, Magyarországon működő bankban nyitott, forintalapú, lakossági bankszámlára.