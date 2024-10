Százmilliárdot szán a kormány a kkv-k tőkeprogramjára – fontos megállapodást írt alá Nagy Márton és Parragh László

Szerinte példa nélküli a termék, a kereskedelmi bankok, kamarák is ennek köszönhetően tudnak együttműködni egy olyan programban, amely a vállalatok működését azóta is segíti. Jelezte, hogy 4000 milliárd forintról van szó, ez a GDP 5,7 százaléka, és a nanoszektor majdnem felét támogatja. Szerinte olyan termék a magyar gazdaság számára, mint a Coca-Cola.

Szükség van a pénzügyi tudatosság erősítésére, ezért hoztuk létre ezt az alapítványt

– mondta a kamara elnöke, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb célkitűzésük a vállalatfinanszírozási piacon az eligazodás segítése, a vállalatok organikus fejlődésének támogatása. „Ez a missziónk, ezt célozzuk meg” – tette hozzá.

Október végétől él a 3,5 százalékos hitelkamat a Széchenyi program beruházásai esetében

„Először 2008-ban mentem be Demján Sándorhoz, hogy a Széchenyi-kártya program során felhalmozott tudást kamatoztassuk” – emlékezett vissza Krisán László, a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési és Pénzügyi Szemléletformálási Alapítványának kuratóriumi elnöke. Demján Sándor azt mondta, hogy várják meg, míg a gazdasági helyzet stabilizálódik. Az alapítványt 2022 elején kezdték el összerakni.

Az a program, amit a kormány meghirdetett, egy óriási megtiszteltetés, nagyon köszönjük ezt a programot

– mondta Krisán, hozzátéve: örömteli, hogy elfogadta a kormány a javaslatukat, hogy 3,5 százalékra csökkentsék a Széchenyi-kártya beruházási programját, ami október végén elindulhat.

Jövőre jöhet a felpattanás?

Már az első negyedévben 3-3,5 százalék lehet a GDP-növekedés, bár ez a bázishatások eredménye – válaszolta újságírói kérdésre Nagy Márton, aki szerint jövőre belépünk a 3–6 százalék közötti növekedési tartományba. Úgy látja, megindult a fogyasztás gyógyulása, ami az áfabevételek terén is látszik.

A kormány által bejelentett program szerinte fokozatosan fogja kifejteni a hatását, ezek közül több már januárban elindul, ilyen a nyugdíjpénztári vagyon felhasználása, illetve a munkáshitel, ez utóbbi azonban később jelenik meg a gazdaságban.

A béremelésekről azt mondta: fontos, hogy a gazdasági szereplők ki tudják termelni, csak akkor lehet a vállalatokat megterhelni vele, ha van növekedés. Hangsúlyozta, a garantált bérminimumot is ki kell termelni, ebből adódóan itt nincs ilyen változás,

ha összeér, összeér

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a magasabb növekedést meg kell teremteni. Nemcsak a kormány hozza a növekedést, hanem a vállalkozók is hozzátesznek. Arra a kérdésre, hogy idén is decemberben emelkedhet-e már a minimálbér, mint tavaly, azt mondta „ne csináljunk gyakorlatot belőle”, szerinte jó ötlet volt, és indokolt is volt, de ez egy inflációs kompenzációt tartalmazott, az infláción pedig már túl vagyunk, most a növekedésen van a hangsúly.