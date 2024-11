E-áfa: kötelezővé válásához elengedhetetlen az adózói igények teljes körű kiszolgálása

Az e-áfával kapcsolatos jogszabályok idén január 1-jétől hatályosak és első alkalommal február 1-jétől nyílt lehetősége az adózóknak arra, hogy az e-áfa-rendszeren keresztül – a webes felületen, vagy az úgynevezett M2M gép-gép kapcsolattal nyújtsák be az áfabevallásaikat. A Niveus Consulting Group ügyféleinek körében végzett felmérésre hivatkozva korábban arról számolt be a Világgazdaságnak, hogy a cégek szerint a rendszer sok hibával küzdött az elején, amely miatt nem igazán használták a vállalkozások. Megkérdeztük, hogy vélekednek a cégek most?

Szakértők szerint az elmúlt hónapokban felhasználóbarátabbá tették az e-áfa-felületeket / Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

Hogyan vált be az e-áfa rendszere?

Antretter Erzsébet szerint időközben történtek olyan változások, amelyek a bevezetés időpontjához képest felhasználóbarátabbá tették az e-áfa-felületeket. Itt elsősorban az önellenőrzés lehetővé tételét emelte ki július 1-jétől, hiszen sokakat már önmagában az is visszatartott az új lehetőségek kipróbálásától, hogy önellenőrzésre addig csak az ÁNYK-ban volt lehetőség az e-áfa-felületeken elkészített bevallások esetében is.

Ügyfélkörükben ugyanakkor azt tapasztalják:

ezek a változások nem elegendőek az átállás megfontolásához.

Nőtt-e a cég ügyfélkörében a rendszert felhasználók száma?

Kérdésünkre, hogy változott, nőtt-e a Niveus ügyfélkörében az új e-áfa-rendszert használók száma, a cég adótanácsadási üzletágának vezetője úgy fogalmazott: tapasztalataik szerint az elmúlt félévben növekedés inkább a webes e-áfa-felületet használók számában figyelhető meg. Ez részben köszönhető lehet annak is, hogy a NAV az e-áfa webes felületének használatához a működést bemutató kézikönyvön kívül videókkal is gyakorlati segítséget nyújtott.

Mivel azonban ez a felület valójában csak azoknak az áfaalanyoknak alkalmas az áfabevallásuk elkészítésére, akiknél kevés a bevallandó tételek és az áfabevallás elkészítéséhez szükséges adózói döntések száma, a mi ügyfélkörünknek ez inkább csak lekérdezési, ellenőrzési célból jöhet szóba

– tette hozzá.

Ügyfeleiknek inkább a M2M, azaz a gépi interfész megoldás jelenthetne igazi alternatívát a jelenlegi áfabevallás-készítési gyakorlatukhoz képest, de úgy tűnik, hogy az még nem vonzó annyira a cégeknek, hogy komolyan megfontolják az áttérést – vélte.