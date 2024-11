Elszálló költségek, fokozódó verseny, fojtó bizonytalanság – így látják a jövőt a cégek

Összességében a fogyasztás nő, amit nem a bolti kiskereskedelem, hanem a szolgáltatások vezetnek. A magyar társadalom óvatosabb lett: az infláció miatt a háztartások vagyonuk 10 százalékát elveszítették, most a megtakarítások értek csúcsra: az egyik legnagyobb arányban van megtakarítása a magyar háztartásoknak az unión belül.

Hogy mennyi, az más kérdés, de van

- hangsúlyozta a szakértő.

Nagy fordulatra nem kell számítani: a belső fogyasztás összességében gyenge, a német gazdaság gondjai a magyar cégeknek is betesznek, és a kamatkörnyezet is szigorú. Az infláció is emelkedhet jövőre, az idei 3 százalék feletti után.

A forint nagy erősödése sem várható: 2025-re 412-420 forintos éves, átlagos árfolyamot várnak az Egyensúly Intézetben.

reálbérek növekedése támogatja majd a fogyasztást,

a beruházások egyre kevésbé esnek vissza, jövőre akár már minimális növekedés is jöhet, ez a hosszútávú bizalmat fejezi ki

- zárta szavait Kozák Ákos.