Karácsonyi készülődés: magas árak a szekszárdi piacon

A szekszárdi piac hangulatában már most érezhető a karácsonyi készülődés, ám az árak sokakat elgondolkodtatnak, a hús-és hentesáru-, valamint a mézes standok kínálata mellett a dió és a tarkabab ára is beszédtéma. Míg egyes vásárlók már most igyekeznek beszerezni az ünnepi sütni-főzni valót, mások szerint korai még a karácsonyi készülődés – derül ki a Teol cikkéből.

A füstölt áruk standjánál is zajlik a karácsonyi készülődés / Fotó: Mártonfai Dénes

A füstölt árukat kínáló standok hívogatóak, de sokan nem engedhetik meg maguknak a drágább készítményeket. Sokan persze az alapanyagot veszik meg, és karácsonyra maguk készítik el az ünnepi menü hozzávalóit, így akár a füstölt árukat is, így tudnak spórolni. Egy kiló tepertőért akár 5000 forintot is elkérnek, a dió ára pedig szintén az egekben van: az idei termés 5 ezer forintba kerül kilónként, míg a tavalyi diót 3500 forintért adják. A tarkabab ára is megugrott, 4000 forint kilónként. A mézesek is kitettek magukért: különféle kiszerelésben kínálták portékáikat, hogy mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelőt. A méz ára 1500 és 5000 forint között mozog, attól függően, hogy milyen fajta és melyik termelőtől származik.

Hiába nőtt az ültetvényterület, kevesebb a diótermés - ez az oka

Van igény a hazai dió iránt, de a piaci jelenlét növeléséhez az intenzív termesztéstechnológiák bevezetésére van szükség. Teljesen át kell alakítani a dió termesztésének eddigi gyakorlatát.

A lapnak nyilatkozó vásárlók közül volt, aki azt mondta, hogy évek óta inkább zsírszalonnát vesz, amit otthon kisüt, így lesz disznózsírja és tepertője is. Mint megjegyezte, régen ez volt a legolcsóbb hentesáru, most meg luxuscikk lett.

A zsírszalonna még olcsóbbnak mondható, egy kilóért 1000-1500 forintot kérnek.

Egyes vásárlók „apránként” elkezdték az ünnepi készülődést, és minden héten vesznek valamit, hogy decemberre nem legyen egyszerre nagy kiadás. Mások szerint viszont még túl korai az ünnepi bevásárlás, és reménykednek abban, hogy a kínálat növekedtével alacsonyabb árakat is találnak. A „jó vásárlói taktikát” azonban nehéz kiokoskodni, az árusok és a vásárlók körében is eltérőek a vélemények a készülődés időzítéséről és az árak alakulásáról. A lap szerint egy biztos: a piacon mindent megtalálni, ami egy klasszikus karácsonyi asztalra kerülhet.