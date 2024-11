Nyakunkon a kgfb-határidő, az autósok ötöde hűséges a biztosítóhoz

Éves szinten 375 ezer forintot emészt fel átlagosan egy autó fenntartása, de a költségek erősen szórnak – derül ki az Allianz Hungária reprezentatív felméréséből, melyet a kgfb-szezon apropóján készített. A válaszadók 43 százaléka 300 ezer forint alá, 32 százalékuk 400 ezer forint fölé becsülte az erre a célra fordítandó összeget. Az is kiderült a felmérésből, hogy az idősebb, 11-15 éves autókra átlag felett kell költeniük a tulajdonosoknak. A megkérdezettek többsége (62 százalék) gondolja úgy, hogy a fenntartási költségek legnagyobb tételeit az üzemanyag, míg negyedük számára (26 százalék) a szervizben elköltött összeg jelenti, ami a rendszeres felülvizsgálatok mellett a váratlan javítási kiadásokat is tartalmazza.

Minden autóra kötelező kgfb-t kötni / Fotó: Shutterstock

„Már azzal is sokat tehetünk a költségeink csökkentéséért, ha olyan kötelező felelősségbiztosítást választunk, amelyhez alapszintű assistance szolgáltatást is nyújt a biztosító” – emelte ki Töreky Gábor, az Allianz Hungária Zrt. lakossági nem életbiztosítások igazgatója. Szerinte az autósok is érzékelik ezt, a válaszadók többége (56 százalék) ismerte be, hogy van olyan biztosítási szolgáltatás, amely jól jött volna bizonyos esetekben. Főleg a helyszíni műszaki segítségnyújtás (34 százalék) és a cseregépjármű (25 százalék) bizonyult volna hasznosnak, azonban a szakember úgy véli, hogy autós költéseink tudatos elemzésével és például a költségkímélő assistance választásával optimalizálni tudjuk a kiadásokat.

Elárulta, hogy egy assistance-kár esetén átlagosan 45 ezer forintot fizet a biztosító, ami akár a teljes éves kgfb-díjnak is megfelelhet.

Azok a megkérdezettek, akik ismerik ezt a fajta szolgáltatást, tisztában vannak azzal, hogy ez kiterjed a helyszíni javításra (55 százalék), vagy ha ez nem sikerül, akkor a szervizbe vontatásra és utaztatásra (57 százalék). Minden tizedik válaszadó is tisztában van vele, hogy az elektromos autók helyszíni töltését is lefedi, közülük nagyobb arányban találjuk a fiatalabbakat.

Mi az az assistance?

„Szervizt keresni, autómentőt hívni, rosszabb esetben ideiglenes szállást vagy csereautót találni belföldön sem könnyű, azonban különösen embert próbáló feladat egy olyan országban, ahol talán még megértetni sem tudjuk magunkat” – fejtette ki Töreky Gábor, aki hozzáfűzte, hogy egy olyan biztosítás, amely a kgfb mellett adott esetben tartalmaz akár egy alap gépjármű assistance szolgáltatást is, leveheti a vállunkról az anyagi és az intézkedési terhek jó részét.