Minimálbér-emelés: jövőre a diákok is több pénzt vihetnek haza

Ahogy a Világgazdaság is megírta, akár holnapra megszülethet a döntés a minimálbér-emelés pontos összegéről, de annyit már most is tudni, hogy 2025 januárjától újra jelentősebb emelkedés várható. A 2023. decemberi emelés óta bruttó 266 800 forint a minimálbér, bruttó 326 ezer forint pedig a garantált bérminimum, amely a kormány és a versenyszféra megegyezésétől függően várhatóan 8-10 százalékkal megnő jövőre, és ezúttal is több területen húzza magával a kereseteket.

Már holnap kiderülhet, mennyi lesz a minimálbér-emelés / Fotó: Kallus György

A minimálbér-emelés húzza a diákbéreket is

„A mindenkori minimálbér és a bérminimum alapján számolják a diá­koknak adható legalacsonyabb órabért, ezért annak emelése hatással lesz a diákok munkabérére is.

A diákmunkaerő-piacon az idei évben a minimálbér alapján számolt legalacsonyabb órabér 1553 forint, amely várhatólag nyolc-tíz százalékkal nőhet, vagyis 1687 forintnál kevesebbet nem kereshetnek a diákok jövőre” – mondta a Magyar Nemzetnek Szabó Leonárd, a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet társalapítója.

Az átlagos órabér ezek alapján a mostani 1920 forintról, nagyjából 2100 forintra nőhet, tehát miután a diákok átlagosan havi nyolcvan órát dolgoznak, a bérük havi szinten a mostani 153 ezer forintról januártól 168 ezer forintra nőhet. Azaz már egy átlagos diákmunkás bére is érezhetően, 15 ezer forinttal növekedhet.

Szakképzett diákoknak magasabb bér jár

A szakember kiemelte: a garantált bérminimum emelése különösen azoknak a diákoknak fontos, akik szakképesítést igénylő munkát végeznek, hiszen így magasabb órabért érhetnek el. A változás arra ösztönzi a fiatalokat, hogy olyan munkákat vállaljanak, amelyek szakmai fejlődést is biztosítanak, így a diákok fizetése a szakképzettségüknek megfelelően alakul.

A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet vezetősége kiemelte: a minimálbér jövő évi emelése fontos lépés a munkavállalók vásárlóerejének növelésében és megélhetési költségeik fedezésében. Úgy vélik, a diákoknak is kedvezők ezek a változások, hiszen az órabérek növekedése lehetőséget biztosít számukra, hogy tanulmányaik mellett is megfelelő jövedelemhez jussanak.