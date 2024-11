Meglehetősen szürke címmel tett közzé közleményt szombat kora délután a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Ebben azt fektették le, hogy a HÉV jelenlegi szolgáltatási színvonalának fenntartása stratégiai jelentőségű ügy.

Sufnituning: zseniális trükkel szerezhetnek be új HÉV-eket Budapestre / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Önmagában ebben semmi különös nincs, még akkor se, hogy a témában most szakmai és civil partnerek egyeztettek a BKK Mobilitási Témacsoportjának ülésén. Azonban a közleményt tovább olvasva már ugyancsak érdekes felvetésekkel lehet találkozni.

A BKK először is azt írta, hogy Budapestet az agglomerációval összekötő kötöttpályás közlekedés, így a HÉV-vonalak megléte, folyamatos működtetése és azok fejlesztése elengedhetetlen feltétele annak, hogy környezetbarát, kiszámítható és fenntartható utazási szolgáltatásokat használhassanak a fővárosban és a környéken élők.

Ezt követően a cég kifejezte nagyra becsülését a MÁV–HÉV dolgozóinak, hogy ebben a nehéz helyzetben is igyekeznek fenntartani a szolgáltatást és a menetrendi pontosságot. Majd ezen a ponton jelentette be, hogy bemutatták a BKK és a BKV által kialakított vizsgálati szempontrendszert, és hogy szó esett arról, hogy átmeneti megoldásként mely vonalakon képzelhető el

a meglévő, sokak által csak hannoveri villamosnak hívott TW-6000/6100 típusú járművek közlekedtetése az elöregedett HÉV-szerelvények helyett.

Erről az eshetőségről kevésbé konkrétan már lehetett hallani innen-onnan, de olyannyira földtől elrugaszkodottnak tűnt a megvalósítása, hogy ezidáig komolyan venni aligha lehetett. Csakhogy most már a BKK is hivatalosan megszólalt az ügyben. Sőt.

A BKK és a BKV által folytatott vizsgálat olyan szempontokra is kitér, hogy milyen infrastrukturális fejlesztésekre van szükség egy ilyen beavatkozáshoz, vagy hogy mennyire alkalmasak az említett járművek a HÉV-pályán való közlekedésre. A vizsgálat során emellett járművezetőket érintő témák is felvetődtek.

Már azt a szempontot is taglalják, hogy a változtatás mit jelentene az ügyfelek számára, és hogy milyen menetrend szerint, mekkora kapacitással tudnának közlekedni a szerelvények. Több civil szervezet is felhívta a figyelmet arra, hogy ha megvalósítható átmeneti megoldásnak is bizonyul a hannoveri villamosok közlekedtetése, külön vizsgálatot kell folytatni arról, hogy a villamosvonallá alakuló HÉV-ek esetleges bekötése a jelenlegi villamoshálózatba ne okozzon fennakadást.