A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2025 februárjában a bruttó átlagkereset meghaladta a 661 ezer forintot, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 56 ezer forintos, azaz 9,3 százalékos növekedés. Februárban a fizetések vásárlóereje éves összevetésben 3,5 százalékkal nőtt. A családok pénzügyi mozgástere folyamatosan bővül, már másfél éve folyamatosan emelkednek a reálbérek.

Bruttó átlagkereset: megszólalt a minisztérium a magyar fizetésekről – erre büszke az államtitkár / Fotó: Xinhua via AFP

Már tavaly is megfigyelhető volt, hogy egyre több nemzetgazdasági ágban éri el az egymillió forintot a bruttó átlagkereset. Most februárban az információ-kommunikáció és a pénzügyi szektorban sikerült átlépni a bűvös határt. Utánuk következik jócskán lemaradva az energiaipar és a tudományos-műszaki tevékenységek, de azokban is már 800 ezer forint fölött van a bruttó átlagkereset.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte: 2010-hez képest az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A fizetések többet is érnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudnak költeni. A kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította el, melynek keretében 2025 október 1-jétől a három-, 2026-tól pedig a kétgyermekes édesanyák is teljes személyijövedelemadó-mentességben részesülnek.

A kormány azon dolgozik, hogy a magyar családok a zsebükben érezhessék a növekvő bérek és az adócsökkentések hatását,

ezért folyamatosan harcol az indokolatlan áremelések ellen. Az élelmiszerárak megfékezése érdekében 30 alapvető élelmiszer-kategória esetében árréscsökkentést vezetett be, melyek átlagosan 18,6 százalékkal olcsóbban vásárolhatók meg. A kormány sikeresen tárgyalt a legnagyobb telekommunikációs szolgáltatókkal és a pénzintézetekkel, akik önkéntes alapon vállalták, hogy nem emelik szolgáltatásaik díját, ezzel is hozzájárulva a háztartások anyagi terheinek csökkentéséhez és az áremelkedés megfékezéséhez.

Fokozatosan erősödik a családok bizalma, a fizetés nő és a lakosság egyre többet költ, ennek alapját a kimagasló foglalkoztatottság képezi. 2010-hez képest mintegy egymillió fővel többen, ma már közel 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon.