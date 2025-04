Lázár János vészjósló üzenetet küldött a Strabagnak és a Switelskynek: "Ez így nem maradhat"

Folytatja a Strabag és más építőipari multik visszaszorítását Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki már korábban is jelezte, hogy azt szeretné, ha a Strabag tiltólistára kerülne a magyarországi beruházásoknál.

Már nem csak a Strabag van Lázár János célkeresztjében / Fotó: Lázár János / Facebook

A tárcavezetőnél az M30-as autópálya összeomlása verte ki a biztosítékot, melyet a Strabag épített, ám legfrissebb, csütörtök reggeli Facebook-bejegyzése szerint a többi építőipari multi magyarországi jelenlétét is kritizálja.

A Strabag, a Collas, a Switelsky a magyar vállalkozások elől veszi el a munkát! Ez így nem maradhat!

– írta bejegyzésében Lázár János, aki szerint törvény is születik a magyar kis- és közepes vállalkozások védelmében.

A miniszter és az osztrák építőipari cég közötti vita az M30-as autópálya problémája miatt éleződött ki. A 180 milliárd forintos beruházást 2021-ben adták át, ám a Miskolc és Szikszó közötti szakaszt 2024. február végén le kellett zárni, mert az út egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Bár a Strabag vállalta a hiba kijavítását, a forgalom azóta is terelőúton közlekedik.

A héten Lázár János már jelezte, hogy törvénymódosítási javaslatot nyújtanak be, amit már a parlament gazdasági bizottsága is megszavazott. Ennek értelmében átláthatóbbá tennék az alvállalkozói struktúrát, így a közbeszerzésekből kizárt cégek alvállalkozóként sem vehetnének részt a folyamatban. Ennek a célja a tárcavezető szerint a magyar vállalkozók védelme. Ez arra is magyarázatot nyújt, hogy Lázár János miért emelt szót a Strabogon túl más külföldi cégek ellen is.