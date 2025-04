Csapás csapás után sújtja a gazdákat: veszélyben a gyümölcsfák

Csapások sora sújtja a gyümölcstermesztőket Heves vármegyében, ahol előbb fagykár, majd a monília tizedelte meg a termést, de egyes termelők szerint a méhpusztulás is történhetett, ami szintén csökkentheti a várható szüretet.

Fotó: Shutterstock

A Heol összefoglalója szerint az elmúlt napokban, a hajnalokon tapasztalt fagyok jelentős károkat okozhattak a mezőgazdasági terményekben, különösen a gyümölcsösökben. A legnagyobb károkat a korai virágzású gyümölcsfák, mint például a kajszi, a mandula, a cseresznye és az őszibarack szenvedhették el. Székely Zoltán gyöngyösi családi gazdálkodó például arról számolt be, hogy

a kajszi odavan, a cseresznye és a szilva is károsodott.

Nemcsak a fagykár a baj, a monília is lecsapott

Nagy László kerecsendi őstermelő pedig újabb problémákról számolt be. Bár nála a fagykár nem volt jelentős, a méhek nem jelentek meg a csapadékos időben, így a megtermékenyülés sokkal rosszabb volt, és monília is pusztított. A betegséget több kórokozó gombafajta is okozhatja, és az leginkább a csonthéjas kultúrákban, mint cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszi vagy mandula okoz nagy pusztítást, de az alma és körte fajok termésminőségét is képes tönkretenni vagy a termés mennyiségét csökkenteni. A monília a friss hajtásokat, a virágokat és a termést is képes megfertőzni, ezért is nehéz ellene a védekezés.

Nagy László arról is beszámolt, hogy valószínűleg méhpusztulás is történhetett, így az olyan később virágzó fajtákon, melyek nem önbeporzóak nem igazán várható termés.