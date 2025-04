Ahogy az várható volt, látványosabb üzemanyagár-csökkentést jelentettek be a magyarországi nagykereskedők – derült ki a Holtankoljak tájékoztatásából.

Üzemanyag: most érkezett a bejelentés – nagy árcsökkentés veszi kezdetét keddtől Magyarországon / Fotó: Kallus György

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint az új üzemanyagár Magyarországon már keddtől életbe lép. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a nagykereskedelmi üzemanyagár jelentős mértékben csökken mindkét üzemanyagtípusnál.

A benzin literje bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 6 forinttal kerül majd kevesebbe.

Az aktuális átlagárak jelenleg a következők:

95-ös benzin – 607 Ft/liter,

gázolaj – 617 Ft/liter.

Vagyis ha a kiskereskedők átengedik az árelőnyt a járműtulajdonosoknak, akkor holnaptól a benzin ára ismét 600 forint alá eshet, míg a dízelé a 610 forintos szinthez közelít majd.

Üzemanyag: nagy árcsökkentés veszi kezdetét Magyarországon

Jó hírrel indul a hét a benzinkutakon, ám ebben nagy meglepetés nincs, már a múlt héten látszott, hogy ilyen trendnek kell következnie. Szombaton még 2-3 forintos üzemanyagár-csökkentés állt be a benzinnél, illetve a dízelnél, amit már az olajjegyzés generált.

Ez folytatódik tehát most, és tart ki várhatóan a héten. Legközelebb szerdán, majd pénteken jelentik be a nagykereskedők, hogyan nyúlnak hozzá a magyarországi árakhoz. Ebben meghatározó a Brent alakulása, amely néhány napja lényegében szabadesést mutat: április 3-án még 76 dollárnál járt, ami mostanra a 62 dolláros szinthez apadt. Ez a mérték önmagában jóval nagyobb üzemanyagár-csökkentést feltételezne, de ezt némiképp ellensúlyozza a dollár-forint árfolyam.

Ez jelenleg éppen ellentétes utat jár be, és az április 3-i 365 forintról hétfő délelőttre 370 forintig drágult a váltás. De még így is bőven arra van a legnagyobb esély, hogy a hét közepén újabb, az autósok szempontjából kedvező üzemanyagár-változást jelentenek be Magyarországon.