A nyugdíjpénztári megtakarítások ingatlancélú felhasználása elmarad a várttól – ez lehet az oka a szakértő szerint

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok 1,5 százaléka nagyságrendileg a vagyon 1,5 százalékát igényelte eddig ingatlancélra – mondta el Mohr Lajos, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke a Grantis podcastjában.

A megtakarítások a tavaly szeptember 30-i egyenleg erejéig használhatók ingatlancélra / Fotó: Shutterstock

A korábbi döntés alapján az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat a tavaly szeptember 30-ai egyenleg erejéig használhatják fel a tagok a 2025-ös év folyamán ingatlancélra, összesen három alkalommal. Ingatlancél lehet

az ingatlanvásárlás,

a felújítás

és a hiteltörlesztés is.

Az idei első négy hónap tapasztalatai alapján a felhasználás mértéke nagyon alacsony. A tagság 1,5 százaléka nagyságrendileg a vagyon 1,5 százalékát igényelte az ÖPOSZ adatai szerint. Ezt azt jelenti, hogy a körülbelül 2300 milliárd forintnyi kezelt vagyonból alig 34,5 milliárd forintot fordított eddig lakáscélra körülbelül 16 500 tag az 1,1 millióból.

Erre fordították a pénzt az ingatlancélú falhasználók

A kormány tavaly még úgy kalkulált, hogy ez a lehetőség körülbelül 300 milliárd forintot mozgathat meg. Az eddig tapasztalt igények és a várható érdeklődés alapján a Pénztárszövetség elnöke úgy véli, hogy végül 150-200 milliárd forint mozdulhat meg az év végéig. Az év első két hónapjában a hitel elő- és végtörlesztés volt a legnépszerűbb cél, most tavasszal pedig a felújítás lehet a favorit.

Ez utóbbi egybecseng a Magyar Nemzeti Bank év eleji adatközlésekor tapasztalt trendekkel.

A beszélgetés során szó volt arról is, hogy milyen hatásai lehetnek Donald Trump gazdaságpolitikájának a magyar nyugdíjcélú megtakarításokra a tőzsdei mozgásokon keresztül. Mohr Lajos ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a portfóliókat profi szakemberek kezelik, a kezelt vagyon több mint 40 százaléka magyar állampapírban van jelenleg is, azonban más eszközökben is jellemzően magyar és európai kitettséggel rendelkeznek a pénztárak. A portfóliós rendszer pedig lehetővé teszi, hogy a megtakarítók rugalmasan reagáljanak a piaci változásokra.