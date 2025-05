A magyar turizmus tovább hasít – érdekes ok áll mögötte

Idén még a tavalyi turisztikai rekordévhez képest is tizenegy nappal korábban, május 6-án fogadhatta Magyarország az ötmilliomodik vendégét. Soha nem pihent ennyi magyar az ország határain belül, és soha nem érkezett ennyi külföldi turista hozzánk az év ilyen korai szakaszában – számolt be a magyar turizmus legfrissebb számairól szerdán a Visit Hungary.

Jól teljesít 2025-ben a magyar turizmus / Fotó: Hotel Club Tihany

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2025-be eddig 2,4 millió belföldi és 2,6 millió nemzetközi turistát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ami 18 százalékkal több mint egy éve ilyenkor. A magyarok utazási kedvét igazán a húsvéti ünnep és a tanítási szünet robbantotta be, és kimagasló eredményeket hozott a májusi hosszú hétvége is. Az ágazat idén is ütemes bővülésének köszönhető, hogy ezt a fontos mérföldkövet már az ötödik hónap elején elérte a rendkívüli formát mutató turizmus.

Rekordokat dönt a magyar turizmus

Hozzátették, hogy idén május 6-ig mintegy 6 százalékkal több hazai turista kapcsolódott ki hazánkban, mint 2024 azonos időszakában. Húsvétkor több mint 164 ezer, a tavaszi vakáció idején pedig 338 ezer hazai vendég kelt útra, míg a májusi hosszú hétvégén 136 ezer honfitársunk pihent hazai tájainkon. Ezen időszakok alatt a belföldi turisták száma rendre 20, 27, illetve 36 százalékkal múlta felül a tavalyi azonos időszak adatait.

A kedvező időjárásnak is köszönhetően április 30. és május 4. között egyenesen ellepték a vendégek a szálláshelyeket. Több mint felük szállodákban szállt meg, ezen belül a 4 csillagos hotelek voltak a legnépszerűbbek, az utazók 56 százaléka ebbe a kategóriába foglalt. A magán- és egyéb szálláshelyek is jelentős forgalmat bonyolítottak, a vendégek 34 százaléka ilyen típusú szállást vett igénybe.

A nyáriasan kellemes időben a magyarok leginkább

a Mátra-Bükk,

Budapest környéke,

Debrecen és térsége,

valamint Tokaj és Nyíregyháza szálláshelyeit töltötték meg.

A hosszú hétvége összesen több mint 16 milliárd forintos bevételt hozott a hazai szállásadóknak, ami 31 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.