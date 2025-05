Itt tart az Európai Unió: nyíltan hirdeti, hogy meg tudja kerülni Magyarországot az egyik legfontosabb döntésben

Szokatlanul nyílt interjút adott az Európai Unió vezető diplomatája a Financial Timesnak. Kaja Kallas ebben az Európára váró egyik legfontosabb gazdasági döntés kapcsán terítette ki a brüsszeli lapokat. Ez nem más, mint az orosz szankciók jövője.

Orosz szankciók: Kaja Kallas közölte, hogy az EU megkerüli Magyarországot, ha úgy alakul / Fotó: Anadolu via AFP

A kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő arról beszélt, hogy az EU egy „B tervet” készít elő azért, hogy hogyan tartsák fenn az Oroszország elleni gazdasági szankciókat arra az esetre, ha a Trump-adminisztráció felhagyna az ukrajnai béketárgyalásokkal és Moszkvához próbálna közeledni.

Kaja Kallas kissé egyoldalú értékelése szerint, ők látják a jeleit annak, hogy Amerika fontolgatja az ukránkérdés elengedését és azt, hogy egyáltalán próbáljanak-e megállapodni az oroszokkal, mert az nehéz. Tény, hogy az amerikai kormányzat kilátásba helyezte, hogy feláll a tárgyalóasztaltól, amennyiben nem történik előrelépés a béke érdekében, de mindez inkább a nyomásgyakorlás része, ami ugyanúgy szól az ukránok felé is.

Orosz szankciók meghosszabbítása: az EU megkerülné Magyarországot

Mindenesetre Kallas szavaiból kiderült, Brüsszelben azon aggódnak, hogy az amerikaiak a békemegállapodás részeként gazdasági közeledést is előirányoznak Moszkvával. Ez szerinte azért ijesztő, mert egyes EU-országok követelni fogják az EU-tól, hogy a következő hónapokban tegyen lépéseket az Oroszország elleni uniós szankciók feloldása érdekében.

Hogy ez a gazdasági eredményekkel finoman sem büszkélkedhető Európának, miért okozna problémát – hacsak nem ideológiai alapon –, az nem egészen világos. De Kallas azt is elmondta, hogy az európai tisztviselők tartanak amiatt is, hogy az Egyesült Államok esetleg engedélyezheti a vállalatainak a gazdasági együttműködés újraindítását Oroszországgal, miközben az uniós vállalkozásoknak ez továbbra sem lehetséges.

A csúcsdiplomata ezen a ponton „dobta le az atombombát” és jelentette be, hogy

létezik egy B terv is, amely rendelkezik arról, hogyan lehet és kell továbbra is gazdasági nyomást gyakorolni Oroszországra, ha Magyarország júliusban megakadályozza az EU gazdasági szankcióinak meghosszabbítását.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy Kallas azt is hangsúlyozta: Brüsszel továbbra is arra összpontosít, hogy minden tagállam között összhang jöjjön létre. „Igen, van egy B terv is, de az A terv szerint kell dolgoznunk, mert különben a B tervre kezdünk koncentrálni és akkor az fog történni” – érvelt. Jelezte azt is, hogy tárgyalások folynak Washingtonnal és más nemzetközi partnerekkel annak biztosítása érdekében, hogy a nyugati szankciós rendszer érvényben maradjon.