3 százalékos hitel: itt az első meglepetés, egyáltalán nem az történt az ingatlanpiacon, mint várták – kiderült az igazság a drágulásról

Hiába élénkült meg jelentősen a kereslet a lakások iránt a fix 3 százalékos hitel, az Otthon Start program bejelentése után, egyelőre a júliusi lakásárakban még nem látható a kedvezményes hitel hatása – derül ki az Ingatlan.com csütörtöki közleményéből, miután a portál lakásárindexe országosan és havi szinten mindössze 0,1 százalékos áremelkedést jelzett, ami jelentős lassulás az előző hónapokhoz képest.

A fix 3 százalékos hitel egyelőre nem hozott árrobbanást az ingatlanpiacon / Fotó: Kallus György

Szinte stagnáltak a lakásárak júliusban

Budapesten ugyan az árak júniushoz képest 0,9 százalékot emelkedtek, ami az országosnál gyorsabb, de nem számít kiugró mértékűnek. Az országos árak havi szinten utoljára tavaly novemberben nőttek ilyen csekély mértékben. Ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a júniusi 3 százalékos áremelkedést Dél-Alföldön 4,2 százalékos csökkenés követte, miközben

a többi térségben minimális változások voltak tapasztalható, 0 és 0,5 százalék közötti mértékben változtak az árak.

Éves összevetésben továbbra is Budapest áll az élen: a lakásárak 20,1 százalékkal haladják meg az egy évvel korábbit. Országosan 13,2 százalékos volt a lakásárak éves áremelkedési tempója, míg a legkisebb éves árnövekedést a nyugat-dunántúli régió produkálta 7,6 százalékkal.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a friss adat részben meglepetés, hiszen a lakásdrágulás tempója már május óta mérséklődik. A júliusi stagnálás után azonban enyhe áremelkedés következhet a kereslet élénkülésének és az Otthon Start programnak köszönhetően.

A szakember szerint a közeljövőben vásárlást tervezők számára jó hír lehet, hogy az árak nem szabadultak el júliusban, ám ebből nem szabad messzemenő következtetéseket sem levonni, az adatokban ugyanis csak a kínálatból kikerült hirdetések, vagyis az eladott lakóingatlanok adatain alapul. Vagyis az adatokban nem szerepelnek azon lakásoknak a drágulása, amik még nem találtak gazdára.

A 3 százalékos hitel hatása inkább a kínálati árakban látszódhat most

Ezért Balogh László szerint teljesebb képet kaphatunk a kínálati árak változása alapján, ami a budapesti eladó lakások és házak esetében csak 1 százalékkal dobta meg a hirdetett árakat a tulajdonosok, és 1,7 százalékkal a közvetítők által kínált ingatlanok körében. Összességében tehát 1,3 százalékkal nőttek a kínálati árak Budapesten július elejéhez képest.