Ha túl vékony nálunk a hó, egy magyar falu tud bőven kölcsönadni

A januári időjárás markáns területi különbségeket rajzol ki Magyarországon, miközben egyes térségekben alig érzékelhető a tél hatása, máshol rendkívüli körülmények alakultak ki. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei faluban közel 30 centiméteres hóvastagságot mértek, ami jelenleg a legmagasabb érték az országban.
VG
2026.01.09, 15:35
Frissítve: 2026.01.09, 15:43

Az elmúlt napok havazása után egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település került az országos térképre: Csarodán mérik jelenleg Magyarország legvastagabb hótakaróját. A helyi mérések szerint a faluban 27 centiméteres hó borítja a talajt, ami messze meghaladja az ország más térségeiben tapasztalt értékeket.

hó havazás
Hatalmas a hó a csendes kis faluban / Fotó: Bodnárné Varga Éva / Szon 

A Szon beszámolója szerint az ország jelentős részén ugyan szintén kialakult összefüggő hóréteg, jellemzően 10–20 centiméter közötti vastagsággal, ám Csaroda esetében a havazás intenzitása és tartóssága kiemelkedő volt. A jelenség különösen Északkelet-Magyarországon mutat markáns eltérést az országos átlaghoz képest.

Időjárási helyzet: hideg és nedves levegő találkozása

A cikk felidézi: a jelentős hóvastagság kialakulásához az vezetett, hogy észak felől hideg légtömegek, míg délnyugat felől nedvesebb levegő érkezett a térségbe. A két hatás együttesen okozott tartós havazást, amelynek következtében több településen is megmaradt a hóréteg,

Csarodán pedig országos csúcsértéket ért el.

A hétköznapokra is hatással van a brutális hótakaró

A vastag hótakaró nem csupán meteorológiai érdekesség, hanem a mindennapokra is hatással van. A térségben lassabb közlekedés, nehezebb megközelíthetőség és fokozott önkormányzati feladatok jelentkeznek, különösen a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés terén. A cikk szerint a hóréteg várhatóan több napig megmaradhat, mivel gyors olvadásra egyelőre nincs kilátás.

A szabolcsi település példája jól mutatja, hogy a téli időjárás területi megoszlása továbbra is jelentős eltéréseket mutat Magyarországon: miközben egyes térségekben alig marad meg a hó, máshol – mint Csarodán – országos rekordot dönt a hótakaró vastagsága.

