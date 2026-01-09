Ha túl vékony nálunk a hó, egy magyar falu tud bőven kölcsönadni

Az elmúlt napok havazása után egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település került az országos térképre: Csarodán mérik jelenleg Magyarország legvastagabb hótakaróját. A helyi mérések szerint a faluban 27 centiméteres hó borítja a talajt, ami messze meghaladja az ország más térségeiben tapasztalt értékeket.

Hatalmas a hó a csendes kis faluban / Fotó: Bodnárné Varga Éva / Szon

A Szon beszámolója szerint az ország jelentős részén ugyan szintén kialakult összefüggő hóréteg, jellemzően 10–20 centiméter közötti vastagsággal, ám Csaroda esetében a havazás intenzitása és tartóssága kiemelkedő volt. A jelenség különösen Északkelet-Magyarországon mutat markáns eltérést az országos átlaghoz képest.

Időjárási helyzet: hideg és nedves levegő találkozása

A cikk felidézi: a jelentős hóvastagság kialakulásához az vezetett, hogy észak felől hideg légtömegek, míg délnyugat felől nedvesebb levegő érkezett a térségbe. A két hatás együttesen okozott tartós havazást, amelynek következtében több településen is megmaradt a hóréteg,

Csarodán pedig országos csúcsértéket ért el.

A hétköznapokra is hatással van a brutális hótakaró

A vastag hótakaró nem csupán meteorológiai érdekesség, hanem a mindennapokra is hatással van. A térségben lassabb közlekedés, nehezebb megközelíthetőség és fokozott önkormányzati feladatok jelentkeznek, különösen a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés terén. A cikk szerint a hóréteg várhatóan több napig megmaradhat, mivel gyors olvadásra egyelőre nincs kilátás.

A szabolcsi település példája jól mutatja, hogy a téli időjárás területi megoszlása továbbra is jelentős eltéréseket mutat Magyarországon: miközben egyes térségekben alig marad meg a hó, máshol – mint Csarodán – országos rekordot dönt a hótakaró vastagsága.