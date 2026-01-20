Norvégiából hazahozott magyar profitból épül gyár Dunaföldváron: 71 milliárdos beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Hazahozott profitból születnek új magyar munkahelyek Dunaföldváron. A Vajda Papír 71 milliárd forintos beruházása jelentősen növeli a hazai termelési kapacitást, miközben új iparági mérföldkövet is kijelölt.

A Norvégiában megtermelt profitját Magyarországon fekteti be a Vajda Papír: Dunaföldváron új gyár épül, amelyhez a kormány 25 milliárd forintos támogatást ad / Fotó: Vajdapapir.hu

A magyar tulajdonú Vajda Papír Kft. Dunaföldváron építi meg új gyárát a Norvégiában megtermelt profitjából

– jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az alapkőletételi ünnepségen. A 71 milliárd forint értékű beruházást a kormány 25 milliárd forinttal támogatja, a fejlesztés pedig 64 új munkahelyet teremt Tolna vármegyében.

A miniszter emlékeztetett: az elmúlt másfél évtizedet pénzügyi válság, migrációs nyomás, világjárvány és háború árnyékolta be, miközben a magyar gazdaság megerősítése folyamatos kihívást jelentett. Szijjártó Péter szerint a 2010 után meghirdetett szuverén, munkaalapú gazdaságstratégia egymillió munkahelyet hozott létre, miközben a világ gazdaságai válságról válságra sodródtak.

Úgy fogalmazott: az elmúlt négy év volt a legnehezebb időszak, hiszen háborús környezetben kellett gazdaságpolitikát folytatni. A konfliktus következményei és a brüsszeli szankciók szerinte súlyos csapást mértek Európa gazdaságára, ennek ellenére Magyarország beruházási szempontból történelmi sikert ért el.

Soha nem épült annyi gyár, nem jött létre annyi szolgáltatóközpont, és nem teremtettek annyi munkahelyet a vállalatok, mint az elmúlt négy évben.

A gazdasági teljesítmény eredményeként 2026-tól megduplázódik a családi adókedvezmény, az idősek megkapják a 14. havi nyugdíj első részletét, bővül az élethosszig tartó szja-mentességben részesülő édesanyák köre, a minimálbér pedig 11 százalékkal emelkedett.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: mindez nem valósulhatott volna meg a magyar tulajdonú vállalatok megerősödése nélkül.

Hazatér a Vajda Papír, egy történelmi beruházással

A Vajda-Papír beruházása új kormányzati vízióba illeszkedik: a kabinet kiemelten támogatja azokat a magyar cégeket, amelyek a külföldön megtermelt profitot hazahozzák, és itthon fektetik be. Dunaföldváron nemcsak a termelési kapacitás nő jelentősen, hanem megkezdődik a hazai nedvestörlő-gyártás is, amely eddig importtermék volt Magyarországon.