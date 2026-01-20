Megpihent a Dacia, de még a kínai hódítók is csak elismerően nézhetik a gyártóját

Az oroszországi gyártás és értékesítés leállítását követő sokkból ocsúdva immár zsinórban harmadik éve produkált javuló értékesítési statisztikát a Renault csoport, amely tavaly globális eladásait 3,2 százalékkal, 2 336 807 darabra növelte. A keddi hivatalos bejelentés szerint az európai eladások alig 0,5 százalékkal bővültek csupán, így valójában a nemzetközi terepen elért kedvező növekedési dinamika segítette az előre vezető úton tartani a tavaly vezetőváltáson átesett francia járműgyártó csoportot.

Az új Renault Filante SUV a sikerlisták élmezőnyében található / Fotó: Renault

A kimutatás szerint a nemzetközi piacon 11,7 százalékos volt a növekedés, ebben elsősorban a latin-amerikai (+11,3 százalék), a dél-koreai (+55,9 százalék) és a marokkói piacok (+44,8 százalék) segítettek be, ezeken a helyeken a Renault-nak saját gyártóbázisai is vannak. A Renault helyzetét a folyton változó vámtarifák, az erősödő kínai konkurencia és a túlméretezett gyártókapacitások nehezítik, noha maga az autópiac már az ébredezés korai jeleit mutatja.

A Clio–Sandero-tengely ezúttal is kisegítette a Renault-t

Ivan Segal, a Renault értékesítési igazgatója hangsúlyozta, hogy a vámháború hatásai alól igyekeznek kivonni magukat, ezért a főbb piacaikon továbbra is a helyi gyártást favorizálják.

Európában a Renault haszonjármű-divíziója volt a fekete bárány,

itt a termékpaletta átrendezése közepette 21 százalékos visszaesést regisztráltak, ami jócskán ad feladatot a csoport vezetésének. Ezzel szemben az eladott személyautók darabszáma a piaci átlagot meghaladóan, 5,9 százalékkal nőtt, amit elsősorban a közkedvelt és olcsó városi kisautók, mint a Dacia Sandero és a kevésbé olcsó, de igen népszerű Clio iránti kereslet növekedése diktált.

Ennek ellenére Segal borúsan tekint az idei év elé, mint mondta, nem számít az európai autópiac dinamikus növekedésére, a helyzet még nem konszolidálódott, túl sok a bizonytalansági tényező.

A Renault,

a Dacia

és az Alpine

márkákat összefogó autógyártó csoport az elektromos átállásban is egyre előrébb jár, tavaly az előző évinél hibridekből 35 százalékkal, tisztán elektromos hajtásúakból pedig 77 százalékkal adtak el többet. Ez négyszázezres, illetve 194 ezres volument takar. Az új generációs hajtáslánc tehát 25 százalékot képvisel a teljes értékesítésből.