Átlépték a 3 millió forintot a négyzetméterárak, de nem abban a kerültben, ahol gondolná

A budapesti új építésű lakások piaca 2025-ben rendkívül aktív évet zárt, a kereslet egész évben kitartott. A fejlesztők több mint tízezer új lakást értékesítettek, miközben a kínálat is évek óta nem látott szintre bővült. A Duna House az Eltinga által kiadott Budapesti Lakáspiaci Riport negyedéves adatai alapján azt látja, hogy a piac egyszerre mutatott erős keresletet, rekordközeli árakat és jelentős szerkezeti átrendeződést – közölte az ingatlanközvetítő pénteken.

Soha ennyi új lakás nem kelt el Budapesten, de már látszanak a fékek a piacon / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A negyedik negyedévben a fajlagos árak ismét gyorsultak.

Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1,8 millió forintot, míg a VI. kerületben átlépte a 3 millió forint/négyzetméteres szintet, ami történelmi csúcsnak számít.

Az első negyedévben 2785 új lakás talált gazdára, ami minden korábbi rekordot megdöntött, majd a második negyedévben is kiemelkedő, 2485 darabos értékesítési volumen következett. Bár a nyári hónapokban enyhe lassulás volt megfigyelhető, az év végi időszak újra élénkülést hozott: a negyedik negyedévben 2567 lakást adtak el a fejlesztők.

Összességében 2025-ben 10 061 új építésű lakás kelt el Budapesten, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke.

A keresletet két tényező tartotta fenn: a befektetők tartós aktivitása, valamint az Otthon Start program (OSP), amely több nagyprojektben is 50 feletti eladást generált. A hét legsikeresebb negyedéves projekt közül három rozsdaövezeti besorolású volt, ahol az 5 százalékos áfa visszaigényelhető, és két nagy, OSP-kompatibilis fejlesztés is kiemelkedő eredményt ért el.

A budapesti újlakás-kínálat 2025-ben három hullámban bővült, de az árak még így is hatodával emelkedtek

Az év eleji mélypontot követően a második negyedévben több mint négyezer új lakás jelent meg a piacon, ami rekordnak számít. A harmadik negyedévben normalizálódott a kínálat, majd az év végére ismét jelentős bővülés következett: a negyedik negyedévben 3281 új lakás értékesítése indult el. A felmérésben szereplő lakások száma így 27 650-re nőtt, ami 8 százalékos negyedéves emelkedést jelent, és tízéves csúcsot állít be.