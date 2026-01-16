Deviza
EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1% EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlanpiac
Otthon Start Program
Budapest
Terézváros
újlakás
Duna House Group
otthonteremtés
új lakás
ingatlanár
rekord

Átlépték a 3 millió forintot a négyzetméterárak, de nem abban a kerültben, ahol gondolná

A budapesti újlakás-piac rekordot rekordra halmozott 2025-ben. Egyszerre mutatott erős keresletet, rekordközeli árakat és látványosan bővülő kínálatot a budapesti új építésű lakás piacán 2025-ben.
VG
2026.01.16, 17:12
Frissítve: 2026.01.16, 18:20

A budapesti új építésű lakások piaca 2025-ben rendkívül aktív évet zárt, a kereslet egész évben kitartott. A fejlesztők több mint tízezer új lakást értékesítettek, miközben a kínálat is évek óta nem látott szintre bővült. A Duna House az Eltinga által kiadott Budapesti Lakáspiaci Riport negyedéves adatai alapján azt látja, hogy a piac egyszerre mutatott erős keresletet, rekordközeli árakat és jelentős szerkezeti átrendeződést – közölte az ingatlanközvetítő pénteken.

Budapest,,Hungary,-,Feb,6,,2023:,Construction,Workers,Wearing,Safety
Soha ennyi új lakás nem kelt el Budapesten, de már látszanak a fékek a piacon  / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A negyedik negyedévben a fajlagos árak ismét gyorsultak.

Budapesten az átlagos négyzetméterár meghaladta az 1,8 millió forintot, míg a VI. kerületben átlépte a 3 millió forint/négyzetméteres szintet, ami történelmi csúcsnak számít.

Az első negyedévben 2785 új lakás talált gazdára, ami minden korábbi rekordot megdöntött, majd a második negyedévben is kiemelkedő, 2485 darabos értékesítési volumen következett. Bár a nyári hónapokban enyhe lassulás volt megfigyelhető, az év végi időszak újra élénkülést hozott: a negyedik negyedévben 2567 lakást adtak el a fejlesztők.

Összességében 2025-ben 10 061 új építésű lakás kelt el Budapesten, ami az elmúlt tíz év legmagasabb értéke.

A keresletet két tényező tartotta fenn: a befektetők tartós aktivitása, valamint az Otthon Start program (OSP), amely több nagyprojektben is 50 feletti eladást generált. A hét legsikeresebb negyedéves projekt közül három rozsdaövezeti besorolású volt, ahol az 5 százalékos áfa visszaigényelhető, és két nagy, OSP-kompatibilis fejlesztés is kiemelkedő eredményt ért el.

A budapesti újlakás-kínálat 2025-ben három hullámban bővült, de az árak még így is hatodával emelkedtek

Az év eleji mélypontot követően a második negyedévben több mint négyezer új lakás jelent meg a piacon, ami rekordnak számít. A harmadik negyedévben normalizálódott a kínálat, majd az év végére ismét jelentős bővülés következett: a negyedik negyedévben 3281 új lakás értékesítése indult el. A felmérésben szereplő lakások száma így 27 650-re nőtt, ami 8 százalékos negyedéves emelkedést jelent, és tízéves csúcsot állít be.

A fajlagos árak emelkedése az év során folyamatos volt, bár eltérő ütemben. A negyedik negyedévben Budán 3,3 százalékos, Külső-Pesten 3 százalékos, míg Belső-Pesten 1,8 százalékos drágulás volt megfigyelhető. A VI. kerületben az átlagos négyzetméterár átlépte a 3 millió forintos határt, míg az I., II. és XII. kerületben 2–2,5 millió forint/négyzetméter közötti árszintek jellemzők. 

A budapesti átlagos négyzetméterár 1,83 millió forint volt, ami éves szinten 12,2 százalékos növekedést jelent.

A fejlesztők árazási stratégiája az év végére óvatosabbá vált. A negyedik negyedévben a lakások 62 százalékánál nem történt árváltozás, az áremelések aránya 22 százalék volt, míg az árcsökkentéseké 16 százalék. A kisebb, 2,5 millió forint alatti emelések domináltak, míg a csökkentéseknél gyakoribb volt a 2,5–5 millió forintos korrekció. Ez arra utal, hogy a fejlesztők érzékelik a fizetőképesség határait, és óvatosabban reagálnak a piaci változásokra.

A kereslet területi szerkezete is átalakult. Külső-Pest látványosan erősödött, részben az OSP-kompatibilis lakások magas aránya miatt: a program feltételeinek megfelelő lakások 60 százaléka itt található. A kerületcsoport részesedése az eladásokból a harmadik negyedévben 35 százalékra ugrott. Ezzel párhuzamosan Angyalföld szerepe mérséklődött, bár továbbra is meghatározó maradt a piacon.

2026-ban várhatóan csökken az új lakások iránti kereslet, a vevők fizetőképessége elérte határt, ami miatt késnek az átadások

A 2026-os évre a Duna House stabil, de mérsékeltebb keresletet vár. A fajlagos árak növekedési üteme várhatóan lassul, különösen a belső kerületekben, ahol a jelenlegi árszintek már sok vásárló számára elérhetetlenek. Külső-Pest további erősödése valószínű, miközben a fejlesztők egyre több projektet ütemeznek át 2027–2028-ra. A szabad lakások jelentős része már most is ezekben az években várható átadással szerepel a kínálatban.

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a budapesti új építésű lakások piaca 2025-ben egyszerre volt erős és óvatos:

A kereslet kitartott, a kínálat bővült, de a fejlesztők már érzik a fizetőképesség határait. 

„A VI. kerület hárommillió forint feletti négyzetméterára jól mutatja, hogy a prémium lokációkban még volt tér a drágulásra, de 2026-ban inkább a stabilizáció, mintsem az újabb árrobbanás valószínű.”

A Duna House várakozásai szerint a budapesti új építésű lakások piaca 2026-ban kiegyensúlyozottabb, árérzékenyebb szakaszba lép, ahol a kereslet fennmaradása mellett a fejlesztők és a vásárlók is óvatosabban reagálnak majd a gazdasági környezet változásaira.

Kompromisszum a lakáspiacon: a használt az új sláger

Az ingatlanpiacon jelenleg nem az új építésű lakások iránt a legerősebb a kereslet, hanem a jó állapotú, azonnal költözhető használt ingatlanok viszik a prímet. A vevők a gyorsan birtokba vehető, kisebb kockázatú megoldásokat keresik. A lakáspiacon ez a trend egyértelműen a kiszámíthatóbb, rövidebb átfutású vásárlások felé tolja a keresletet.

A podcast vendége: Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője

Országszerte

Országszerte
1094 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu