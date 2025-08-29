Valami történt Magyarország és Németország között, és ez rengeteg pénzt jelent

2025 második negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 2,4 százalékkal bővült, az importjuk 3,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest — közölte a friss adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 25 százalékkal, 286 millió euróval emelkedett, ami elsősorban a Németországgal szemben regisztrált 435 millió eurós egyenlegnövekedésre vezethető vissza. Említésre méltó az Olaszország, Írország és Málta egyenlegében bekövetkezett 45 millió, 38 millió, illetve 37 millió euró értékű csökkenés is.
Rossz hírt kapott a magyar gazdaság: gyengélkedik a szolgáltatás-külkereskedelem
A KSH korábbi tájékoztatása szerint a külkereskedelmi szolgáltatások 2025 első negyedévében euróban számított exportja 3,6, importja 2,6 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest.
Az aktívum 2,2 milliárd euró volt, 141 millió euróval maradt el a 2024. első negyedévitől.
Az export értéke 2025 első negyedévében 7,8 milliárd euró (3,2 ezermilliárd forint), az importé 5,6 milliárd euró (2,3 ezermilliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 2,2 milliárd eurót (901 milliárd forintot) tett ki.
