Valami történt Magyarország és Németország között, és ez rengeteg pénzt jelent

2025 második negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 2,4 százalékkal bővült, az importjuk 3,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest — közölte a friss adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A KSH negyedévente közli a friss adatokat / Fotó: Shutterstock

Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, 423 millió euróval több a 2024. második negyedévinél. Az előző negyedévinél az export értéke 15, az importé 4,6 százalékkal, a többlet összege pedig 896 millió euróval volt nagyobb. 2025 második negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 2,4 százalékkal bővült, az importjuk 3,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

Egyre csökkennek az adatok

Az aktívum 3,1 milliárd euró volt,

423 millió euróval több, mint tavaly.

Az előző negyedévinél az export értéke 15, az importé 4,6 százalékkal bővült, 2025 második negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 2,4 százalékkal növekedett, importja 3,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az aktívum 3,1 milliárd euró volt, 423 millió euróval több a 2024. második negyedévinél. Az előző negyedévinél az export értéke 15, az importé 4,6 százalékkal, a többlet összege pedig 896 millió euróval volt nagyobb.

2025 második negyedévében az egy évvel korábbihoz képest

a szolgáltatásexport euróban számított értéke 2,4 százalékkal (forintban számítva 5,8 százalékkal) nőtt, míg az importé 3,4 százalékkal (forintban számítva 0,3 százalékkal) mérséklődött. Az aktívum 423 millió euróval (205 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet;

az aktívum növekedéséhez legnagyobb mértékben az üzleti szolgáltatások 311 millió, illetve a turizmus 83 millió eurós egyenlegjavulása járult hozzá.

Aktívumunk értéke az európai uniós forgalomban 25 százalékkal, 286 millió euróval emelkedett, ami elsősorban a Németországgal szemben regisztrált 435 millió eurós egyenlegnövekedésre vezethető vissza. Említésre méltó az Olaszország, Írország és Málta egyenlegében bekövetkezett 45 millió, 38 millió, illetve 37 millió euró értékű csökkenés is.

Az EU-n kívüli országok esetében az aktívum 136 millió euróval, 8,9 százalékkal nőtt. A javulást elsősorban az Egyesült Királysággal és az Egyesült Államokkal szemben realizált 68 millió, illetve 45 millió eurós egyenlegnövekedés eredményezte.

Rossz hírt kapott a magyar gazdaság: gyengélkedik a szolgáltatás-külkereskedelem

Első negyedéves visszaesés után

A KSH korábbi tájékoztatása szerint a külkereskedelmi szolgáltatások 2025 első negyedévében euróban számított exportja 3,6, importja 2,6 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest.

Az aktívum 2,2 milliárd euró volt, 141 millió euróval maradt el a 2024. első negyedévitől.

Az export értéke 2025 első negyedévében 7,8 milliárd euró (3,2 ezermilliárd forint), az importé 5,6 milliárd euró (2,3 ezermilliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 2,2 milliárd eurót (901 milliárd forintot) tett ki.