Last minute foglalás – nem halt ki, de átalakult: most is érdemes olcsó utakat keresni

A last minute utak aranykora a 2000-es évek közepétől a 2010-es évek elejéig tartott, amikor a túlkínálat, a fapados jegyek és az internetes foglalás robbanása lehetővé tette, hogy az utolsó pillanatban nyaraljunk, gyakran akár féláron, belföldön, külföldön egyaránt. A Covid előtti 10 évben még gazdag volt a last minute utak kínálata, ám a járvány idején, a turizmussal együtt évekre feledésbe merült.
Az idei évben a turisztikai szakemberek szerint a kiutaztató turizmusban megfordult a tendencia: úgy tűnik, nagyobb versenyben vannak az irodák, mivel a felvevőpiac valós igényeit érezhetően meghaladó a kínálat. Ezért az tapasztalható, hogy
az irodák nem last minute-ként, az indulás előtti napokban, héten, hanem már jóval korábban, akár egy-két hónappal az utak megkezdése előtt előjönnek akciós utakkal.
„Ez azt jelzi, hogy jelenleg nincsen akkora kereslet, mint a Covid lezárulta után, amikor hirtelen mindenki utazni akart és szinte akármilyen utat el lehetett adni” – mondta lapunknak Molnár Judit a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke.
Molnár Judit úgy látja, minden jel szerint visszatért tehát a last minute, amelyet jellemzően az utazás előtt egy héttel hirdetnek meg az irodák. Főként a kiutaztató turizmusban, azon belül leginkább a Földközi-tenger térségeibe szervezett charteres tengerparti nyaralásoknál lehet találni last minute ajánlatokat, ilyenkor ugyanis a teljes repülő járatot ki kell fizetnie az irodának, amelynek ebből következően elemi érdeke, hogy minél inkább megtöltse a gépet. A MUISZ elnöke szerint a last minute ajánlatok gyakran igen jelentős, akár 30 százalékos kedvezményt is jelenthetnek az utazóknak.
Ha két főre keres valaki külföldi utat, akkor mindenképpen érdemes körülnézni a last minute ajánlatok között – ajánlja egy kiutaztatással foglalkozó utazásszervező, aki szerint jelenleg rendkívül nagy árverseny van a piacon, amit az utasok tudnak és ezért többen várnak is a foglalásokkal az utolsó pillanatokig.
Az idei főszezonban már eddig is nagyon kedvező árakon ki lehetett fogni utakat Törökországba, Albániába két fő részére. Arányait tekintve egy 450-500 ezres út indulás előtt pár nappal már 350 ezer forintért lefoglalható
– mondja az Analit utazási iroda ügyvezetője. Szintai Zsuzsanna szerint egy nagyobb család vagy társaság részére ez azonban nem könnyű, hiszen nem biztos, hogy van annyi hely a gépen, vagy a szállodában, amennyit szeretnének. A szakember szerint nem a last minute utazás azonban a jellemző, akik biztosra akarnak menni, 2-3 hónappal az indulás előtt foglalják le náluk az utakat.
Tapasztalatai szerint a last minute utakat sem az árak miatt keresik többnyire, hanem azok, akik korábban nem tudták, mikor mehetnek szabadságra vagy felszabadult egy hetük és szeretnének gyorsan elutazni pihenni. Elsősorban olyan üzletemberekről, vállalkozókról van szó, akik nem tudnak előre tervezni.
Azért olcsóbb utazási lehetőséget keresők is szép vannak idén, a görögországi buszos utak férőhelyei – egy erre specializálódott irodánál – előfoglalásban 80 százalékban elkeltek. Amire elindult a szezon, gyakorlatilag nem volt szabad helyük.
Hasonló eredményekről számolt be Szállás.hu legfrissebb, belföldi utazási trendekről szóló felmérése is, amely szerint a nyári foglalások fele legalább 37 nappal az utazás előtt megtörténik, de az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős az utolsó pillanatos foglalások aránya is. Bár az átlagos előfoglalási idő két hónap, a leggyakoribb mégis az indulás előtti nap. Sokan az utolsó pillanatban, vagy akár az érkezés napján döntenek a nyaralásról, ami a belföldi utazások rugalmasságát mutatja.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke már korábban is többször említette, hogy a szállásfoglalások időkerete általában, az utóbbi időben az utazások előtti 2-3 hétre szűkült le. Úgy tűnik, idén nyáron is ez a tendencia.
„Egyre ritkább az, aki két hónappal előtte befoglalja a szállást egy hotelben. Az időjárás változékonysága miatt különösen a Balaton környékén jellemző, hogy utolsó pillanatra halasztják a foglalást, praktikusan csütörtökön ugyanarra hétvégére” – mondja a MSZÉSZ elnöke, aki szerint
a nyári szezonban elvétve lehet hazai last minute utakat találni. Ha valaki az utolsó pillanatban dönt, akkor abban a szállodában tud pihenni, ahol éppen maradt még hely.
A hazai szállodák dinamikus árképzése mellett egyébként nem is feltétlenül éri meg az utolsó pillanatban dönteni, mivel a keresett időponthoz közeledve inkább drágább, sem mint olcsóbbak lesznek az árak, a hazai turisztikai szereplők ezért is ajánlják figyelmébe az előfoglalást leendő vendégeiknek.
