Last minute foglalás – nem halt ki, de átalakult: most is érdemes olcsó utakat keresni

A last minute utak aranykora a 2000-es évek közepétől a 2010-es évek elejéig tartott, amikor a túlkínálat, a fapados jegyek és az internetes foglalás robbanása lehetővé tette, hogy az utolsó pillanatban nyaraljunk, gyakran akár féláron, belföldön, külföldön egyaránt. A Covid előtti 10 évben még gazdag volt a last minute utak kínálata, ám a járvány idején, a turizmussal együtt évekre feledésbe merült.

A hazai turizmusban a főszezonban nincsenek last minute ajánlatok, de érdemes időben dönteni / Fotó: belizar / Shutterstock

Újra feltámad a last minute?

Az idei évben a turisztikai szakemberek szerint a kiutaztató turizmusban megfordult a tendencia: úgy tűnik, nagyobb versenyben vannak az irodák, mivel a felvevőpiac valós igényeit érezhetően meghaladó a kínálat. Ezért az tapasztalható, hogy

az irodák nem last minute-ként, az indulás előtti napokban, héten, hanem már jóval korábban, akár egy-két hónappal az utak megkezdése előtt előjönnek akciós utakkal.

„Ez azt jelzi, hogy jelenleg nincsen akkora kereslet, mint a Covid lezárulta után, amikor hirtelen mindenki utazni akart és szinte akármilyen utat el lehetett adni” – mondta lapunknak Molnár Judit a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke.

Molnár Judit úgy látja, minden jel szerint visszatért tehát a last minute, amelyet jellemzően az utazás előtt egy héttel hirdetnek meg az irodák. Főként a kiutaztató turizmusban, azon belül leginkább a Földközi-tenger térségeibe szervezett charteres tengerparti nyaralásoknál lehet találni last minute ajánlatokat, ilyenkor ugyanis a teljes repülő járatot ki kell fizetnie az irodának, amelynek ebből következően elemi érdeke, hogy minél inkább megtöltse a gépet. A MUISZ elnöke szerint a last minute ajánlatok gyakran igen jelentős, akár 30 százalékos kedvezményt is jelenthetnek az utazóknak.

Jó áron ki lehet fogni utakat, de továbbra sem a last minute foglalás a jellemző

Ha két főre keres valaki külföldi utat, akkor mindenképpen érdemes körülnézni a last minute ajánlatok között – ajánlja egy kiutaztatással foglalkozó utazásszervező, aki szerint jelenleg rendkívül nagy árverseny van a piacon, amit az utasok tudnak és ezért többen várnak is a foglalásokkal az utolsó pillanatokig.

Az idei főszezonban már eddig is nagyon kedvező árakon ki lehetett fogni utakat Törökországba, Albániába két fő részére. Arányait tekintve egy 450-500 ezres út indulás előtt pár nappal már 350 ezer forintért lefoglalható

– mondja az Analit utazási iroda ügyvezetője. Szintai Zsuzsanna szerint egy nagyobb család vagy társaság részére ez azonban nem könnyű, hiszen nem biztos, hogy van annyi hely a gépen, vagy a szállodában, amennyit szeretnének. A szakember szerint nem a last minute utazás azonban a jellemző, akik biztosra akarnak menni, 2-3 hónappal az indulás előtt foglalják le náluk az utakat.